У близини Венецуеле подигнута америчка авијација

Извор:

Sputnjik

17.12.2025

22:09

Коментари:

0
Фото: Танјуг/АП

Палубна авијација САД подигнута је у ваздух код Венецуеле, у контексту извјештаја о могућој пријетњи избијања рата.

У ваздушном простору налазе се ловац F/A-18E/F Super Hornet, два авиона за радиоелектронско ратовање Boeing EA-18G Growler, као и палубни тактички авион за далекo радиолокационо осматрање E-2D Advanced Hawkeye.

Како јављају медији, генерални секретар УН Антонио Гутериш разговарао је телефоном са Николасом Мадуром о порасту тензија у региону.

Новац

Економија

Основна плата иде на 1.915 КМ у овој области у Српској

Током разговора, Мадуро је скренуо пажњу генералном секретару УН на недавне јавне изјаве председника САД Доналда Трампа на друштвеним мрежама, у којима се „на недопустив начин тврди да нафта, природна богатства и територија Венецуеле припадају њему“.

Амерички предсједник би могао у раним јутарњим часовима у четвртак да објави почетак рата са Венецуелом, тврди новинар Такер Карлсон, позивајући се на америчког законодавца, пише Спутњик.

