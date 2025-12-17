У близини Венецуеле подигнута америчка авијација

Извор:
Sputnjik
17.12.2025
22:09
Коментари:0
Палубна авијација САД подигнута је у ваздух код Венецуеле, у контексту извјештаја о могућој пријетњи избијања рата.
У ваздушном простору налазе се ловац F/A-18E/F Super Hornet, два авиона за радиоелектронско ратовање Boeing EA-18G Growler, као и палубни тактички авион за далекo радиолокационо осматрање E-2D Advanced Hawkeye.
Како јављају медији, генерални секретар УН Антонио Гутериш разговарао је телефоном са Николасом Мадуром о порасту тензија у региону.
Економија
Основна плата иде на 1.915 КМ у овој области у Српској
Током разговора, Мадуро је скренуо пажњу генералном секретару УН на недавне јавне изјаве председника САД Доналда Трампа на друштвеним мрежама, у којима се „на недопустив начин тврди да нафта, природна богатства и територија Венецуеле припадају њему“.
Амерички предсједник би могао у раним јутарњим часовима у четвртак да објави почетак рата са Венецуелом, тврди новинар Такер Карлсон, позивајући се на америчког законодавца, пише Спутњик.
Најновије
Најчитаније
22
41
22
30
22
24
22
23
22
14
Тренутно на програму