Ноћас би могао почети нови рат: Узнемирујуће тврдње Такера Карлсона

Извор:

Агенције

17.12.2025

21:39

Коментари:

1
Ноћас би могао почети нови рат: Узнемирујуће тврдње Такера Карлсона

Новинар Такер Карлсон, позивајући се на америчког посланика, тврди да би предсједник САД Доналд Трамп могао да објави рат Венецуели током свог говора о стању нације.

"Члановима Конгреса је јуче речено да је рат неизбјежан и да ће бити објављен вечерас у девет сати у предсједниковом обраћању нацији", рекао је он.

brza voznja

Хроника

Јурио 200 на сат са пробном возачком

Трамп ће одржати свој говор о стању нације у четвртак у 3 часа по нашем времену.

Бијела кућа је најавила да ће се говор фокусирати на годишње резултате и нове иницијативе.

У понедјељак је "Волстрит журнал" објавио да се Американци спремају за могуће нападе на копнене циљеве у Венецуели.

Виктор Орбан и Роберт Фицо

Србија

Орбан и Фицо због Србије жестоко оплели по ЕУ

У чланку се тврди да би то могло да почне са операцијама у сајбер простору и ометањем сателитских комуникација како би се Каракасу онемогућило да користи своје системе противваздушне одбране, преноси руска агенција "РИА Новости".

Taker Karlson

Америка

SAD

Venecuela

Коментари (1)
