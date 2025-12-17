Ноћас би могао почети нови рат: Узнемирујуће тврдње Такера Карлсона

Извор:
Агенције
17.12.2025
21:39
Коментари:1
Новинар Такер Карлсон, позивајући се на америчког посланика, тврди да би предсједник САД Доналд Трамп могао да објави рат Венецуели током свог говора о стању нације.
"Члановима Конгреса је јуче речено да је рат неизбјежан и да ће бити објављен вечерас у девет сати у предсједниковом обраћању нацији", рекао је он.
Хроника
Јурио 200 на сат са пробном возачком
Трамп ће одржати свој говор о стању нације у четвртак у 3 часа по нашем времену.
Бијела кућа је најавила да ће се говор фокусирати на годишње резултате и нове иницијативе.
У понедјељак је "Волстрит журнал" објавио да се Американци спремају за могуће нападе на копнене циљеве у Венецуели.
Србија
Орбан и Фицо због Србије жестоко оплели по ЕУ
У чланку се тврди да би то могло да почне са операцијама у сајбер простору и ометањем сателитских комуникација како би се Каракасу онемогућило да користи своје системе противваздушне одбране, преноси руска агенција "РИА Новости".
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Свијет
2 ч0
Најновије
Најчитаније
22
41
22
30
22
24
22
23
22
14
Тренутно на програму