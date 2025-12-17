Путин: "Европски прасићи" надали се брзом распаду Русије

Извор:
Sputnjik
17.12.2025
20:36
Сједињене Државе у време Џозефа Бајдена и "европски прасићи" били су увјерени да ће за кратко вријеме уништити Русију, рекао је руски председник Владимир Путин.
"Европски прасићи прибили су се уз претходну америчку администрацију надајући се да ће профитирати на распаду Русије", рекао је он на проширеној седници колегијума Министарства одбране.
Руски предсједник је рекао да се нада дијалогу са Европом али да је то мало вјероватно са садашњим политичким елитама.
