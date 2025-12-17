Logo
Путин: "Европски прасићи" надали се брзом распаду Русије

17.12.2025

Фото: Танјуг/АП

Сједињене Државе у време Џозефа Бајдена и "европски прасићи" били су увјерени да ће за кратко вријеме уништити Русију, рекао је руски председник Владимир Путин.

"Европски прасићи прибили су се уз претходну америчку администрацију надајући се да ће профитирати на распаду Русије", рекао је он на проширеној седници колегијума Министарства одбране.

Руски предсједник је рекао да се нада дијалогу са Европом али да је то мало вјероватно са садашњим политичким елитама.

Путин је допустио могућност да је садашњи амерички предсједник Доналд Трамп у праву када каже да украјинског сукоба би било да је он тада био предсједник.

"Предсједник Трамп каже да се тако нешто не би десило да је он тада био предсједник. Можда је то тачно, јер је претходна администрација намјерно довела ствар до оружаног сукоба“, рекао је Путин, преноси Спутњик.

