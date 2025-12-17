Logo
Large banner

Кренули по пензију, пронађени мртви у штали: Полиција у кући затекла необјашњиву сцену

Извор:

Курир

17.12.2025

20:16

Коментари:

0
Кренули по пензију, пронађени мртви у штали: Полиција у кући затекла необјашњиву сцену
Фото: Unsplash

Мушкарац (86) је ухапшен због сумње да је убио брачни пар који је нађен мртав пре 32 године на својој фарми у Велсу. Хари (64) и Меган Туз (67) пронађени су мртви са простријелним ранама у штали на свом имању у Ланхарију, близу Кардифа, 26. јула 1993. године.

Хапшење, које се догодило данас, долази након што је полиција Јужног Велса покренула нову форензичку ревизију случаја 2023. године у нади да ће открити кључне доказе. Осумњичени је тренутно у полицијском притвору.

Три деценије мистерије

"Овај случај је годинама утицао на многе људе, а наш циљ је да пронађемо одговоре на неодговорена питања која остају у вези са њиховом смрћу више од 30 година касније. Чак и са овим протоком времена, апеловао бих на свакога ко има било какве информације о убиствима да се јави и разговара са полицијом", рекао је детектив надзорник Марк Луис.

Пар је посљедњи пут виђен жив ујутру 26. јула 1993. године, када су напустили свој дом да подигну пензије. Њихове комшије су касније пријавиле да су чуле два пуцња око 13:30 часова. Међутим, службе хитне помоћи нису позване јер се таква бука сматрала нормалном у руралном подручју.

Невјероватна сцена у кући

Полиција је стигла на фарму тек након што њихова кћерка није могла да их контактира телефоном. Полицајци су потом открили тела пара у штали. Брутално убиство брачног пара, почињено сачмарицом из непосредне близине, остаје један од најзагонетнијих злочина у Велсу.

Сцена у кући била је посебно загонетна за полицију. Њихов најбољи порцелан био је постављен на столу, као да очекују госта, док је ручак пронађен куван, али потпуно нетакнут на шпорету.

Оборена прва пресуда

Главни детектив задужен за случај описао је убиство као „најзагонетнији“ случај који је икада истраживао. Џонатан Џоунс, дечко ћерке убијеног пара, првобитно је осуђен за убиства 1995. године. Његов отисак прста пронађен на једној од шољица за чај био је кључни доказ.

Тужилаштво је тврдило да је мотив био новац, исплата животног осигурања од 150.000 фунти, с обзиром на то да је Џоунс био у финансијским потешкоћама. Међутим, Џоунсова пресуда је поништена само годину дана касније. Случај је тако враћен на почетак и до данас остаје једно од најозлоглашенијих нерешених убистава у велшкој историји, преноси Курир.

Подијели:

Таг:

ubistvo

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Илустрација

Хроника

У БиХ ухапшен Марко Милош - осуђени за покушај убиства полицајца

45 мин

0
Регулациони план за Мејдан

Бања Лука

Живот у торовима: Отворено писмо мјештана бањалучког насеља

50 мин

0
Прочитајте како да заштитите љубимце током празничне сезоне ватромета

Савјети

Прочитајте како да заштитите љубимце током празничне сезоне ватромета

50 мин

0
Тајанствено планинско насеље обликовало живот далеко од цивилизације

Свијет

Тајанствено планинско насеље обликовало живот далеко од цивилизације

57 мин

0

Више из рубрике

Тајанствено планинско насеље обликовало живот далеко од цивилизације

Свијет

Тајанствено планинско насеље обликовало живот далеко од цивилизације

57 мин

0
САД би могле напасти Русију у једном случају: Процурио нови мировни план

Свијет

САД би могле напасти Русију у једном случају: Процурио нови мировни план

2 ч

1
Србин силовао и сјекиром тукао бившу дјевојку, на суду се бранио на необичан начин

Свијет

Србин силовао и сјекиром тукао бившу дјевојку, на суду се бранио на необичан начин

3 ч

0
Виктор Орбан

Свијет

Орбан: Унија предложила заједнички зајам Украјини, Мађарска против

3 ч

0
Small banner

  • Најновије

  • Најчитаније

20

57

Од рођења до пунољетства: Први град у БиХ који је увео дјечији додатак за свако дијете

20

55

Поруке су слутиле најгоре: Ово је Ана Волш писала мајци прије него што је нестала

20

43

Игокеа поразом од Галатасараја завршила наступ у ФИБА Лиги шампиона

20

36

Путин: "Европски прасићи" надали се брзом распаду Русије

20

29

"Славимо одговорно": Ђаци упознати са опасношћу пиротехничких средстава

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner