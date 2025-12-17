Кренули по пензију, пронађени мртви у штали: Полиција у кући затекла необјашњиву сцену

Извор:
Курир
17.12.2025
20:16
Мушкарац (86) је ухапшен због сумње да је убио брачни пар који је нађен мртав пре 32 године на својој фарми у Велсу. Хари (64) и Меган Туз (67) пронађени су мртви са простријелним ранама у штали на свом имању у Ланхарију, близу Кардифа, 26. јула 1993. године.
Хапшење, које се догодило данас, долази након што је полиција Јужног Велса покренула нову форензичку ревизију случаја 2023. године у нади да ће открити кључне доказе. Осумњичени је тренутно у полицијском притвору.
"Овај случај је годинама утицао на многе људе, а наш циљ је да пронађемо одговоре на неодговорена питања која остају у вези са њиховом смрћу више од 30 година касније. Чак и са овим протоком времена, апеловао бих на свакога ко има било какве информације о убиствима да се јави и разговара са полицијом", рекао је детектив надзорник Марк Луис.
Пар је посљедњи пут виђен жив ујутру 26. јула 1993. године, када су напустили свој дом да подигну пензије. Њихове комшије су касније пријавиле да су чуле два пуцња око 13:30 часова. Међутим, службе хитне помоћи нису позване јер се таква бука сматрала нормалном у руралном подручју.
Полиција је стигла на фарму тек након што њихова кћерка није могла да их контактира телефоном. Полицајци су потом открили тела пара у штали. Брутално убиство брачног пара, почињено сачмарицом из непосредне близине, остаје један од најзагонетнијих злочина у Велсу.
Сцена у кући била је посебно загонетна за полицију. Њихов најбољи порцелан био је постављен на столу, као да очекују госта, док је ручак пронађен куван, али потпуно нетакнут на шпорету.
Главни детектив задужен за случај описао је убиство као „најзагонетнији“ случај који је икада истраживао. Џонатан Џоунс, дечко ћерке убијеног пара, првобитно је осуђен за убиства 1995. године. Његов отисак прста пронађен на једној од шољица за чај био је кључни доказ.
Тужилаштво је тврдило да је мотив био новац, исплата животног осигурања од 150.000 фунти, с обзиром на то да је Џоунс био у финансијским потешкоћама. Међутим, Џоунсова пресуда је поништена само годину дана касније. Случај је тако враћен на почетак и до данас остаје једно од најозлоглашенијих нерешених убистава у велшкој историји, преноси Курир.
