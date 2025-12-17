Logo
Прочитајте како да заштитите љубимце током празничне сезоне ватромета

17.12.2025

20:09

Прочитајте како да заштитите љубимце током празничне сезоне ватромета
Фото: Unsplash

Како се приближавају празници, почиње и сезона ватромета и употребе пиротехничких средстава која стварају јаку буку и бљескове. Иако су многима дио празничне атмосфере, за љубимце они често представљају извор интензивног стреса, страха и дезоријентације.

Гласни прасци и изненадни свјетлосни ефекти могу изазвати анксиозност код паса и мачака, а код неких животиња и паничне реакције.

С обзиром на то да се ватромети често користе и у данима прије и након новогодишњих прослава, важно је на вријеме подузети кораке како би се љубимцима осигурала додатна сигурност и осјећај смирености.

Стручњакиња за понашање животиња препоручује низ једноставних, али учинковитих корака за помоћ љубимцима током бучних вечери.

Важно је осигурати да су врата, капије и прозори затворени како би се спријечио бијег. Уплашене животиње чешће покушавају побјећи, чак и из простора у којима се иначе осјећају сигурно.

Ако љубимац већ има изражен страх од буке, препоручује се унапријед контактирати ветеринара ради додатне подршке током најинтензивнијих вечери с ватрометом.

Како би се смањила негативна реакција на звукове, могуће је покушати створити позитивну асоцијацију. Примјерице, понудити љубимцу нешто за жвакање или другу угодну активност која може помоћи у опуштању. Затварање врата и прозора, навлачење завјеса те пуштање музике могу помоћи у пригушивању вањске буке.

Свијет

Тајанствено планинско насеље обликовало живот далеко од цивилизације

Шетње са псима препоручује се обавити раније током дана како би љубимци били у затвореном простору прије него што започне ватромет. Љубимцима треба омогућити простор у којем се могу сакрити и осјећати заштићено.

Специјалиста за добробит животиња Катрин Џорџ истиче неколико додатних препорука за лакше суочавање љубимаца с буком.

Неки љубимци ће се скривати, цвилити или ходати по простору како би се носили са стресом. Таква понашања знак су да траже сигурност. Ако животиња тражи близину власника, важно је остати смирен и понашати се уобичајено како би се додатно смањио ниво анксиозности.

Припреме за сезону ватромета треба започети раније. Додаци прехрани за смирење, које препоручују ветеринари, могу бити од помоћи, али потребно је вријеме да почну д‌јеловати. Због тога је савјетовање с ветеринаром кључно, пише Klix.

Сигуран простор опремљен омиљеним креветом, декама и играчкама може помоћи љубимцу да се осјећа заштићено. Идеално је да тај простор није близу прозора, али да љубимац и даље има визуални контакт с власником.

Микрочиповањељубимаца и ажурирање контактних података од изнимне су важности, посебно током сезоне ватромета. У случају бијега, микрочип знатно повећава шансе за поновно спајање с власником. Такође је препоручљиво да љубимац носи ознаку с именом и контакт подацима власника.

Након завршетка ватромета, потребно је прегледати дворишта, паркове и друге просторе које љубимци користе. Остаци пиротехнике могу представљати озбиљну опасност ако их животиње додирују или прогутају.

