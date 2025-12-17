Logo
Посни медењаци који миришу на празнике: Све састојке већ имате у кухињи

Медењаци су неизоставни дио празничне атмосфере - њихов мирис одмах враћа у дјетињство и буди успомене на породичне тренутке.

Иако се традиционално припремају са путером и јајима, овај посни рецепт омогућава свима да уживају у њиховом неодољивом укусу, без обзира на пост. Припремите их брзо, једноставно и са минимално састојака - и празнична магија може да почне!

Састојци за посне медењаке:

500 г брашна

10 кашика уља

10 кашика воде

10 кашика шећера

1 кашика меда

1 кашика цимета

1 кесица прашка за пециво

5 кашика шећера у праху

1 лимун

Припрема посних медењака:

У већој посуди прво помјешајте све суве састојке изузев шећера у праху, па додајте уље и воду и замјесите тијесто.

На радну површину поспите мало брашна, па развуците тијесто на један центиметар дебљине. Чашом или калупом вадите тијесто.

Плех у ком ћете пећи обложите папиром за печење, па ставите медењаке и пеците 10 минута на 200 степени.

Када су готови, оставите их да се прохладе.

За то вријеме направите глазуру. Исциједите сок од једног лимуна, па му додајте пет кашика шећера у праху и све добро умутите. Прелив би требало да буде нешто гушћи од смјесе за палачинке. Кашичицом нанесите прелив преко медењака и оставите да се глазура стегне. Посни медењаци су спремни за конзумацију.

Пријатно!

(Она.рс)

