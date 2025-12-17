Посни медењаци који миришу на празнике: Све састојке већ имате у кухињи

17.12.2025
Медењаци су неизоставни дио празничне атмосфере - њихов мирис одмах враћа у дјетињство и буди успомене на породичне тренутке.
Иако се традиционално припремају са путером и јајима, овај посни рецепт омогућава свима да уживају у њиховом неодољивом укусу, без обзира на пост. Припремите их брзо, једноставно и са минимално састојака - и празнична магија може да почне!
Састојци за посне медењаке:
500 г брашна
10 кашика уља
10 кашика воде
10 кашика шећера
1 кашика меда
1 кашика цимета
1 кесица прашка за пециво
5 кашика шећера у праху
1 лимун
Припрема посних медењака:
У већој посуди прво помјешајте све суве састојке изузев шећера у праху, па додајте уље и воду и замјесите тијесто.
На радну површину поспите мало брашна, па развуците тијесто на један центиметар дебљине. Чашом или калупом вадите тијесто.
Плех у ком ћете пећи обложите папиром за печење, па ставите медењаке и пеците 10 минута на 200 степени.
Када су готови, оставите их да се прохладе.
За то вријеме направите глазуру. Исциједите сок од једног лимуна, па му додајте пет кашика шећера у праху и све добро умутите. Прелив би требало да буде нешто гушћи од смјесе за палачинке. Кашичицом нанесите прелив преко медењака и оставите да се глазура стегне. Посни медењаци су спремни за конзумацију.
Пријатно!
