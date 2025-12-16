Ова група људи треба да избјегава ђумбир

16.12.2025
17:28
Коментари:0
Ђумбир има веома дугу историју употребе у разним облицима традиционалне и алтернативне медицине. Али, као и свака друга биљка, и ова, поред предности, има и нека ограничења.
У питању је цвјетна биљка чији је коријен познат по својој оштрој и ароматичној ароми.
Јединствени мирис и укус ђумбира потичу од његових природних уља, од којих је најважније гингерол. Гингерол је главно биоактивно једињење, одговорно за многа љековита својства ђумбира.
Према истраживању, гингерол има моћне антиинфламаторне и антиоксидативне ефекте. На примјер, може помоћи у смањењу оксидативног стреса, што је резултат прекомерне количине слободних радикала у тијелу.
Ђумбир је богат есенцијалним уљима, витаминима и минералима. Осим тога, ђумбир је добар извор витамина Б6, магнезијума, мангана и бакра.
Може да помогне у борби против прехлада и грипа, обарању повишене температуре, дјелује противупално, умирује надражајни кашаљ, смирује мучнину, ублажава тегобе са варењем, студије су доказале и да може да умири болне мишиц́е, Ђумбир има противупално дејство, што значи да помаже и у смањивању отока. Такође, чај од ђумбира може да смањи потребу за слаткишима.
Постоје истраживања према којима ђумбир дјелује и на смањење новоа шећера у крви и лошег холестерола.
Ђумбир се генерално сматра безбједним да њиме зачините храну, али упркос свим предностима за здравље, постоје случајеви у којима треба да ограничите унос или га у потпуности прескочите, каже др Кајл Сталер, доцент медицине на Харвардској медицинској школи и портпарол Америчког гастроентеролошког удружења.
Узимање ђумбира заједно са лијековима који такође успоравају згрушавање може повећати ризик од појаве модрица и крварења.
Не би требало да га узимају ни дојиље. Особе са каменом у бубрегу, повишеним крвним притиском и мањком килограма (низак БМИ) требало би да се консултују са љекаром прије конзумирања ђумбира. Иако се сматра сигурним за већину људи, могуће је алергија на ђумбир (иако доктори кажу да се ријетко јавља).
