Појачан надзор аутобуса, наплаћено више од 100.000 евра казни

08.01.2026

22:00

Појачан надзор аутобуса, наплаћено више од 100.000 евра казни
Фото: Unsplash

Усљед повећаног међународног саобраћаја кроз Хрватску у протеклих данима полиција је провела појачан надзор на граничном прелазу Бајаково и наплатила више од 100.000 евра казни због почињених прекршаја, од којих се највише односило на манипулације тахографом.

Према подацима хрватске полиције, од 2. до 6. јануара контролисана су укупно 32 аутобуса регистрација БиХ, Србије, Косова и Метохије, Бугарске, Њемачке и Хрватске.

Mraz zima

Регион

Стигао ледени талас: У овом мјесту је температура 21 степен испод нуле

Утврђени су и прекршаји који се односе на неправилну евиденцију активности, прекорачење прописаног времена вожње мобилног радника, неисправан тахографски уређај, неправилно управљање одморима мобилних радника, техничку неисправност аутобуса, вожњу без важеће дозволе за транзит кроз Хрватску и прекршаје који се односе на безбједност саобраћаја.

Полиција је саопштила и да ће наставити да појачано прати аутобуски саобраћај кроз Хрватску, преносе хрватски медији.

