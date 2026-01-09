Logo
Обилне сњежне падавине у Москви, приближавају се рекордним вриједностима

Танјуг

09.01.2026

15:27

0
Ходање по снијегу
Фото: Pexels

Средоземни циклон изазвао је обилне сњежне падавине у Москви, а сњежни наноси би данас могли да достигну 15-20 центиметара, приближавајући се рекордним вриједностима из 1956. године, према подацима Руског хидрометеоролошког центра.

- Висина сњежних наноса могла би се повећати за 15-20 центиметара, приближавајући се рекорду из 1956. године. А дневне падавине ће вјероватно премашити рекорд из 1976. године од 12,9 центиметара.

Рекорд дневних падавина у јануару од 23 центиметра, постављен 1970. године, такође је под знаком питања - саопштио је Хидрометеоролошки центар, преноси РИА новости.

Руска ваздухопловна агенција Ространснадзор саопштила је да је једанаест летова данас отказано на аеродромима у Москви због сњежних падавина, а 48 летова је одложено више од два сата.

Москоски систем гријања данас се пребацује на појачани режим рада због могућег пада температуре на минус 22 степена Целзијуса, а формиране су екипе за ванредне ситуације, објавио је Систем градских услуга Москве (КГХ) на свом Телеграм каналу, преноси ТАСС.

Снијег

Москва

