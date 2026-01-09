Logo
Партизан почео да позајмљује новац

Танјуг

09.01.2026

15:18

0
Партизан почео да позајмљује новац
Фото: Tanjug/JOVANA KULAŠEVIĆ

Фудбалски клуб Партизан саопштио је данас да добио позајмицу у износу од 1,5 милиона евра од Кошаркашког клуба Партизан за УЕФА лиценцу.

Како се наводи, предвиђено је да ФК Партизан изврши повраћај средстава одмах по реализацији и приливу новца од трансфера Хоаа Грималда, који се очекује 16. јануара, а најкасније до 1. фебруара.

- Фудбалски клуб Партизан и Кошаркашки клуб Партизан постигли су договор о краткорочној позајмици у износу од 1,5 милиона евра, у оквиру активности усмјерених на испуњавање услова за добијање УЕФА лиценце - саопштио је ФК Партизан.

Додаје се и да је ово је још један доказ солидарности и сарадње у оквиру "црно-бијеле" породице.

Кошаркашки клуб Партизан је на друштвеним мрежама написао "породица је ту да помогне када је тешко! Заједно за наш Партизан".

ФК Партизан

fudbal

