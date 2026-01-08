Logo
Де Брујне након пола године напушта Наполи?

08.01.2026

17:04

Де Брујне након пола године напушта Наполи?
Фото: Tanjug/AP/LaPresse/Alessandro Garofalo

Кевин де Брујне, љетос је дошао у Наполи, али би већ током јануара могао да заврши епизоду у редовима актуелног шампиона Италије.

Како преносе медији са Апенина, клубови из Саудијске Арабије већ дуже вријеме прате ситуацију око 34-годишњег фудбалера, а у Наполију су спремни да саслушају све понуде које би могле да стигну из Саудијске Про лиге.

Де Брујне је у октобру подвргнут оперативном захвату и његов повратак на терен не очекује се прије марта 2026. године.

Фокус искусног везисте тренутно је на потпуном опоравку како би спремно дочекао Мундијал, које се овог љета игра у Сједињеним Америчким Државама, Мексику и Канади, а спорији ритам такмичења у односу на Серију А могао би му додатно ићи у прилог.

Некадашњи лидер Манчестер ситија стигао је у Наполи као слободан играч у јуну прошле године.

Прије повреде је у 11 наступа у свим такмичењима постигао четири гола и уписао двије асистенције, оставивши солидан утисак прије него што га је тешка повреда бутине удаљила са терена.

Током богате каријере Де Брујне је носио дресове Генка, Челсија, Вердера и Волфсбурга, док је за репрезентацију Белгије одиграо 115 утакмица и постигао 36 голова.

Подсјећања ради, Белгијанци ће на предстојећем Мундијалу наступати у Групи Г, заједно са селекцијама Египта, Ирана и Новог Зеланда.

Kevin De Brujne

fudbal

Napoli

