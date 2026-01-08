Јамал проглашен за најскупљег играча на планети

08.01.2026
16:33
Коментари:0
Нападач Барселоне Ламин Јамал процијењен је на чак 343 милиона евра и, према подацима Међународног центра за спортске студије (ЦИЕС), тренутно носи епитет највриједнијег фудбалера на свијету.
Швајцарски институт приликом одређивања тржишне вриједности примјењује сопствену, специфичну методологију.
Иза 18-годишњег европског шампиона са репрезентацијом Шпаније налазе се Ерлинг Халанд из Манчестер ситија, чија је вриједност процијењена на 255 милиона евра, те Килијан Мбапе из Реал Мадрида са 201 милионом.
Савјети
Заборавите со: Ова једноставна комбинација брзо уклања лед са степеница
У самом врху листе, међу десет најскупљих фудбалера планете, налазе се још Џуд Белингем, Микаел Олисе, Флоријан Вирц, Дезире Дуе, Жоао Невеш, Арда Гулер и Педри, што додатно потврђује да млади играчи тренутно доминирају свјетским фудбалом.
Најновије
Најчитаније
17
27
17
24
17
21
17
04
17
04
Тренутно на програму