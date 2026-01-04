Ибрахимовић отворио душу: Крао сам

Извор:
Прва епизода дуго најављиваног и с великим интересом очекиваног интервјуа са Златаном Ибрахимовићем биће емитована у понедјељак, 5. јануара, с почетком у 20 сати на каналу Арена Спорт 1.
Подсјетимо, у истој емисији Арена Спорт је раније угостила неке од највећих спортских икона са ових простора и свијета, међу којима су Един Џеко, Лука Модрић и Новак Ђоковић, а сада је ред дошао и на једног од најхаризматичнијих фудбалера модерне ере.
Посебну тежину овом разговору даје чињеница да ће то бити први Ибрахимовићев интервју на матерњем језику, што је већ изазвало огромну пажњу јавности.
У кратком исјечку који је Арена Спорт објавила на друштвеним мрежама, Златан је без задршке говорио о свом одрастању.
“Није тајна да сам украо пуно бицикала“, рекао је Ибрахимовић уз препознатљиву дозу искрености и самоироније, још једном потврдивши да се не либи говорити о тешком путу којим је дошао до врха свјетског фудбала.
У најави интервјуа Ибрахимовић је подијелио и занимљиву анегдоту из периода када је потписао свој први професионални уговор с Ајаксом.
"Кад сам потписао уговор с Ајаксом, моја је мајка мислила да сам умро. Видјела је само моју слику на телевизији и назвала ме да пита шта се догодило. Рекао сам јој да ћу играти фудбал за Ајакс као професионалац“, испричао је Златан.
Судећи према објављеним исјечцима, публику очекује отворен, емотиван и аутентичан разговор, у којем ће Ибрахимовић говорити о одрастању, породици, каријери и тренуцима који су га обликовали – без филтера и без устручавања.
Прва епизода већ сада обећава да ће бити једна од најгледанијих спортских емисија у години.
