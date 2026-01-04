Logo
Ибрахимовић отворио душу: Крао сам

04.01.2026

Прва епизода дуго најављиваног и с великим интересом очекиваног интервјуа са Златаном Ибрахимовићем биће емитована у понедјељак, 5. јануара, с почетком у 20 сати на каналу Арена Спорт 1.

Подсјетимо, у истој емисији Арена Спорт је раније угостила неке од највећих спортских икона са ових простора и свијета, међу којима су Един Џеко, Лука Модрић и Новак Ђоковић, а сада је ред дошао и на једног од најхаризматичнијих фудбалера модерне ере.

Стефан Ивановић

Свијет

О храбрости Србина Стефана Ивановића Швајцарци не престају да пишу

Посебну тежину овом разговору даје чињеница да ће то бити први Ибрахимовићев интервју на матерњем језику, што је већ изазвало огромну пажњу јавности.

У кратком исјечку који је Арена Спорт објавила на друштвеним мрежама, Златан је без задршке говорио о свом одрастању.

“Није тајна да сам украо пуно бицикала“, рекао је Ибрахимовић уз препознатљиву дозу искрености и самоироније, још једном потврдивши да се не либи говорити о тешком путу којим је дошао до врха свјетског фудбала.

"Мајка мислила да сам умро"

У најави интервјуа Ибрахимовић је подијелио и занимљиву анегдоту из периода када је потписао свој први професионални уговор с Ајаксом.

Козарска Дубица

Градови и општине

Ни пахуље: Ову општину у Српској снијег је потпуно заобишао

"Кад сам потписао уговор с Ајаксом, моја је мајка мислила да сам умро. Видјела је само моју слику на телевизији и назвала ме да пита шта се догодило. Рекао сам јој да ћу играти фудбал за Ајакс као професионалац“, испричао је Златан.

Судећи према објављеним исјечцима, публику очекује отворен, емотиван и аутентичан разговор, у којем ће Ибрахимовић говорити о одрастању, породици, каријери и тренуцима који су га обликовали – без филтера и без устручавања.

Прва епизода већ сада обећава да ће бити једна од најгледанијих спортских емисија у години.

