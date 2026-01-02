Љајић говорио о тренутној ситуацији у клубу: "Данас дајем оставку ако се то деси"

02.01.2026
12:56
Коментари:0
Први човјек ФК Партизан Расим Љајић поново је говорио о лошој ситуацији у Хумској.
Црно-бијели морају да сакупе 1,6 милиона евра до средине јануара како би им ФИФА скинула забрану регистрације играче. Иако има бољитка од доласка нове управе, тежи се потпуној стабилизацији клуба који би требало да живи од продаје играча.
Према ријечима челника Партизана актуелни играчки кадар вриједи 44 милиона евра, а све се планира од једног до другог УЕФА мониторинга. Разлога за оптимизам каже има.
– Први је млади тим који је будућност овог клуба, друго је та, назовимо је јесења титула, мада знамо да то није трофеј, али јесте нешто што вам даје подстрек за даљи рад, само што ја и даље не могу да преболим пораз од ИМТ-а у посљедњем колу јесење полусезоне, јер би предност од четири бода била, ипак, нешто опипљивије. И на крају, као трећи разлог, то што смо вратили интересовање спортске јавности и навијача за Партизан. То је кључ свега – започео је Љајић.
Први човјек Партизана се нада да ће се брзо ријешити проблеми са дуговањима.
– Искрено се надам да ће све бити у реду и интензивно радимо на томе. То је, да будем искрен, голо мучење, а често и понижавање. Молите за паре, потписујете репрограме, али то је тако и са тим морамо да живимо. Надам се да ће се то брзо ријешити и да ћемо ускоро живети од продаје играча, јер једино то гарантује самоодрживост – рекао је Љајић за “Арена спорт”.
Постоји ли шанса да у УО буду укључени људи који ће донети новац?
– Мислим да у овом тренутку то није реално. Ево, јавно кажем, ако неко има тим који је спреман да донесе новац у Партизан ја са данас повлачим са места предсједника и сутра заказујем изборну скупштину. Сви знамо да је Партизан у великом дугу, кад смо дошли био је 60 милиона, сада је мањи и, реците ми, ко ће у таквој ситуацији да вам помогне. Дугујете толико новца и онда неко каже ‘а шта ти значи мојих 50 или 100 хиљада’. Или, ‘ви дугујете за то и то, ми ако дамо то не остаје у клубу, него сте ви као проточни бојлер и новац иде даље’. То су проблеми са којима се суочавамо – објаснио је Љајић.
Упитан је да бира између титуле и стабилизације клуба.
– А, да питам ја вас нешто. Кога занима финансијска ситуација у клубу осим нас који радимо у њему? Мислите да играмо Лигу шампиона да би неко причао о неком дугу од 40, 60 или 100 милиона евра. То тако не иде. Навијачи и јавност траже резултат и то је једино нормално. Када смо долазили у клуб причали смо са многима и добијали подршку у смислу ‘добро, двије-три године да се средите’. Које двије-три године? Па, у Партизану не можеш да чекаш два или три мјесеца, а не године. Спортски резултати су оно што је важно и то увијек мора да буде приоритет, а ми у клубу се бавимо финансијама – нагласио је Љајић.
Циљ у 2026. години је освајање титуле шампиона и пласман у Европу.
– То су циљеви, али ми смо и ове године морали да играмо Европу, па нисмо и не можемо да се убијемо. То је нешто што смо поставили испред нас и даћемо све од себе да то остваримо. Чека нас прољећни дио сезоне, први смо на табели и и сасвим је нормално да будемо оптимисти – завршио је Љајић.
Најновије
Најчитаније
17
24
17
13
16
59
16
59
16
50
Тренутно на програму