Традиција Борика настављена: "Пријатељи" побиједили "Судије"

АТВ

01.01.2026

19:42

0
Традиција Борика настављена: "Пријатељи" побиједили "Судије"
Фото: АТВ

Први јануар, тачно у подне. Термин добро познат за екипе Борик и пријатељи и Удружење фудбалских судија и инструктора Бањалука.

И ове године традиција је настављена, а на крају су више разлога за задовољство имали Владан Грујић и саиграчи који су тријумфовали резултатом 4:1.

Иако нема такмичарског значаја, на паркету бањалучког храма спорта виђено је доста жара, борбе, лијепих голова и потеза. И судије су показале квалитет, а традиционална ревијална утакмица је најљепши увод у нову годину.

Утакмица између Борикових пријатеља и судија дуги низ година игра се по завршетку традиционалног турнира у малом фудбалу, који је у свом посљедњем издању прославио 50 година постојања.

Borik

utakmica

