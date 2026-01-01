Традиција Борика настављена: "Пријатељи" побиједили "Судије"

Извор:
Први јануар, тачно у подне. Термин добро познат за екипе Борик и пријатељи и Удружење фудбалских судија и инструктора Бањалука.
И ове године традиција је настављена, а на крају су више разлога за задовољство имали Владан Грујић и саиграчи који су тријумфовали резултатом 4:1.
Иако нема такмичарског значаја, на паркету бањалучког храма спорта виђено је доста жара, борбе, лијепих голова и потеза. И судије су показале квалитет, а традиционална ревијална утакмица је најљепши увод у нову годину.
Утакмица између Борикових пријатеља и судија дуги низ година игра се по завршетку традиционалног турнира у малом фудбалу, који је у свом посљедњем издању прославио 50 година постојања.
