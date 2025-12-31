Logo
Велики ударац за Реал Мадрид - повриједио се Мбапе

Извор:

Агенције

31.12.2025

21:10

Велики ударац за Реал Мадрид - повриједио се Мбапе
Фото: Tanjug/AP Photo/M. Berengui

Најбољи фудбалер Реал Мадрида Килијан Мбапе паузираће три недјеље због повреде кољена, саопштио је краљевски клуб.

То значи да француски репрезентативац неће играти на завршници шпанског Суперкупа, која ће се од 7. до 11. јануара одржати у Саудијској Арабији.

Nikola Jokić

Кошарка

Познате прве прогнозе из Денвера о повреди Јокића

Мбапе је ове сезоне одиграо све утакмице за Реал, укупно 24 и постигао 29 голова.

Реал ће у полуфиналу шпанског Суперкупа, 8. јануара, играти против градског ривала Атлетика, преносе Агенције.

У првом полуфиналу, дан раније, састају Барселона – Атлетик Билбао.

Kilijan Mbape

povreda

Реал Мадрид

