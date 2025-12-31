Велики ударац за Реал Мадрид - повриједио се Мбапе

Извор:
Најбољи фудбалер Реал Мадрида Килијан Мбапе паузираће три недјеље због повреде кољена, саопштио је краљевски клуб.
То значи да француски репрезентативац неће играти на завршници шпанског Суперкупа, која ће се од 7. до 11. јануара одржати у Саудијској Арабији.
Мбапе је ове сезоне одиграо све утакмице за Реал, укупно 24 и постигао 29 голова.
Реал ће у полуфиналу шпанског Суперкупа, 8. јануара, играти против градског ривала Атлетика, преносе Агенције.
У првом полуфиналу, дан раније, састају Барселона – Атлетик Билбао.
