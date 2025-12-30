Logo
Лоше вијести из НБА: Никола Јокић повриједио кољено, једва изашао са терена

30.12.2025

07:06

Фото: screenshot / x

Денвер јесте поражен од Мајамија, али је тежи ударац повреда најбољег кошаркаша на свијету Николе Јокића.

Кошаркаш Мајамија Хаиме Хакез одгурнуо је Спенсера Џонса, који је случајно испружио ногу и нагазио Јокића. Српски центар је био са обе ноге на паркету, због чега је дошло до хиперекстензије кољена.

Нема још званичних информација, али се на друштвеним мрежама јавио љекар који је на основу снимка прогнозирао колико ће Никола морати да паузира на основу снимака.

Дејвид Џеј Чао је професионални доктор који анализира повреде спортиста у Америци, сматра да је повреда забрињавајућа.

"На основу видеа очекује се хипертензија лијевог кољена и "модрица". Проћи че неколико недјеља док се врати на терен, али се надам да су лигаменти поштеђени, што би му завршило сезону", написао је он.

Јокић се послије пада одмах ухватио за кољено, лежао је на паркету и превијао се од болова. Тренер Дејвид Аделман је кад се игра зауставила ушао на терен како би видио шта је са српским играчем. Устали су сви играчи са клупе Денвера, Никола климнуо главом да може сам, али су му помогли да устане, па је једва ходао и у боловима некако дошао до свлачионице, током другог полувремена није био ни на клупи.

