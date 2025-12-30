Лоше вијести из НБА: Никола Јокић повриједио кољено, једва изашао са терена

30.12.2025
Денвер јесте поражен од Мајамија, али је тежи ударац повреда најбољег кошаркаша на свијету Николе Јокића.
Кошаркаш Мајамија Хаиме Хакез одгурнуо је Спенсера Џонса, који је случајно испружио ногу и нагазио Јокића. Српски центар је био са обе ноге на паркету, због чега је дошло до хиперекстензије кољена.
Нема још званичних информација, али се на друштвеним мрежама јавио љекар који је на основу снимка прогнозирао колико ће Никола морати да паузира на основу снимака.
Nikola Jokic is down in visible pain, grabbing his leg.— OutOfSightSports🚀™️ (@OOSSports) December 30, 2025
Prayers up 🙏 🔥 #NBA #MileHighBasketball
pic.twitter.com/ZGIZ4PK4Q0
Дејвид Џеј Чао је професионални доктор који анализира повреде спортиста у Америци, сматра да је повреда забрињавајућа.
"На основу видеа очекује се хипертензија лијевог кољена и "модрица". Проћи че неколико недјеља док се врати на терен, али се надам да су лигаменти поштеђени, што би му завршило сезону", написао је он.
Nikola Jokic suffers concerning knee injury…— David J. Chao - ProFootballDoc (@ProFootballDoc) December 30, 2025
By video, expecting hyperextension bone bruise. Will miss time (weeks) but hoping ACL spared and not season ending.
More NBA injury analysis to come at https://t.co/uyUp5y42lE pic.twitter.com/E99pnEt3QJ
Јокић се послије пада одмах ухватио за кољено, лежао је на паркету и превијао се од болова. Тренер Дејвид Аделман је кад се игра зауставила ушао на терен како би видио шта је са српским играчем. Устали су сви играчи са клупе Денвера, Никола климнуо главом да може сам, али су му помогли да устане, па је једва ходао и у боловима некако дошао до свлачионице, током другог полувремена није био ни на клупи.
