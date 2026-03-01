Маскирани разбојник опљачкао апотеку, раднице се "заледиле" од страха

Извор:
АТВ
01.03.2026
У београдском насељу Крњача, догодила се дрска пљачка апотеке, од стране, још увијек непознатог мушкарца.
Маскирани разбојник упао је у просторију у којој су се налазиле двије раднице, које од страха нису смјеле да реагују.
Без оклијевања, пришао је касама, отворио их и узео новац, а цијели инцидент је забиљежен на снимку надзорних камера.
Како пише Телеграф, полиција је врло брзо идентификовала и ухапсила починиоца.
Он ће се теретити за кривично дјело тешка крађа на дрзак начин, преноси Телеграф.
