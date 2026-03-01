Logo
Маскирани разбојник опљачкао апотеку, раднице се "заледиле" од страха

Извор:

АТВ

01.03.2026

11:53

Коментари:

0
Пљачка апотеке у Београду
Фото: Телеграф

У београдском насељу Крњача, догодила се дрска пљачка апотеке, од стране, још увијек непознатог мушкарца.

Маскирани разбојник упао је у просторију у којој су се налазиле двије раднице, које од страха нису смјеле да реагују.

Без оклијевања, пришао је касама, отворио их и узео новац, а цијели инцидент је забиљежен на снимку надзорних камера.

Џејмс и Драгана Траскот

Градови и општине

Од Њемачке до Поткозарја: Џејмс и Драгана оживјели село изнад Градишке

Како пише Телеграф, полиција је врло брзо идентификовала и ухапсила починиоца.

Он ће се теретити за кривично дјело тешка крађа на дрзак начин, преноси Телеграф.

Коментари (0)
