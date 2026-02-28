Logo
Large banner

Ауто ударио двије дјевојчице на пјешачком, мајка све видјела

Извор:

АТВ

28.02.2026

13:57

Коментари:

0
Ауто ударио двије дјевојчице на пјешачком, мајка све видјела
Фото: АТВ

У улици Др Ивана Рибара, данас око 11.55 часова, дошло је до саобраћајне незгоде у којој су повријеђена два дјетета.

Према првим информацијама, на обиљеженом пјешачком прелазу аутомобил марке "пасат" налетео је на две девојчице старости 9 и 10 година.

Дјеца су се у тренутку несреће налазила у пратњи мајке.

Hitna pomoć

Хроника

Младић (26) и дјевојка (23) задобили тешке повреде у саобраћајној несрећи

Екипе Хитне помоћи су убрзо стигле на лице мјеста. Према ријечима очевидаца, девојчице су биле свјесне након ударца, али су због природе повреда и превентивних прегледа хитно превезене у Универзитетску дјечију клинику у Тиршовој.

Возач аутомобила који је учествовао у незгоди није бјежао са лица мјеста. Он је зауставио возило и сачекао долазак полиције.

(Телеграф)

Подијели:

Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Београд

Коментари (0)
Large banner

Више из рубрике

Младић (26) и дјевојка (23) задобили тешке повреде у саобраћајној несрећи

Хроника

Младић (26) и дјевојка (23) задобили тешке повреде у саобраћајној несрећи

3 ч

0
Пожар у стану у Бањалуци

Хроника

Пожар у стану у Бањалуци, повријеђена једна особа

3 ч

0
Полицајци спасили мушкарца из ријеке Босне

Хроника

Полицајци спасили мушкарца из ријеке Босне

4 ч

0
ОЈТ Бањалука

Хроника

Одређен притвор ухапшенима због туче у Борику

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Брат Мила Ђукановића приведен на саслушање

17

11

Радник сачувао бодове код куће и изједначио се са Жељом

17

07

Ажурирала апликацију банке, па остала без 3.500 евра

17

00

Језиви снимци из Дубаија: У пламену чувена свјетска атракција

16

57

Усисивач вас шпијунира? Хакер упао у 7.000 робота - хиљаде домова на удару

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner