Ауто ударио двије дјевојчице на пјешачком, мајка све видјела

Извор:
АТВ
28.02.2026
13:57
Коментари:0
У улици Др Ивана Рибара, данас око 11.55 часова, дошло је до саобраћајне незгоде у којој су повријеђена два дјетета.
Према првим информацијама, на обиљеженом пјешачком прелазу аутомобил марке "пасат" налетео је на две девојчице старости 9 и 10 година.
Дјеца су се у тренутку несреће налазила у пратњи мајке.
Хроника
Младић (26) и дјевојка (23) задобили тешке повреде у саобраћајној несрећи
Екипе Хитне помоћи су убрзо стигле на лице мјеста. Према ријечима очевидаца, девојчице су биле свјесне након ударца, али су због природе повреда и превентивних прегледа хитно превезене у Универзитетску дјечију клинику у Тиршовој.
Возач аутомобила који је учествовао у незгоди није бјежао са лица мјеста. Он је зауставио возило и сачекао долазак полиције.
Најновије
Најчитаније
17
14
17
11
17
07
17
00
16
57
Тренутно на програму