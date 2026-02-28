Logo
Одређен притвор ухапшенима због туче у Борику

Извор:

АТВ

28.02.2026

12:40

Коментари:

0
ОЈТ Бањалука
Фото: АТВ

Окружни суд у Бањалуци одредио је притвор осумњиченим за тучу у спортској дворани Борик током футсал утакмице.

Подсјећамо, ухапшени су И.Ћ, Д.З, Л.Ј, С.Ј. и О.М. До туче је дошло у сриједу током утакмице Премијер футсал лиге БиХ између бањалучког "Борца" и "Бубамара" из Цазина.

Тада су физички нападнути навијачи гостујућег тима, а један мушкарац је повријеђен и помоћ му је указана у Универзитетском клиничком центру Републике Српске.

