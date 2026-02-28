Logo
Ветеринар остао у чуду: Крмача опрасила 21 прасе

Извор:

АТВ

28.02.2026

15:26

Ветеринар остао у чуду: Крмача опрасила 21 прасе
Фото: АТВ

У селу Житорађе код Владичиног Хана постављен је несвакидашњи рекорд - крмача је у једном овдашњем домаћинству на свијет донијела чак 21 прасе.

Ријеч је о вјештачком осјемењивању и о животињи која је стара двије године.

Ветеринар Бранислав Тошић каже да у својој каријери није имао случај да је нека животиња на свијет донијела оволики број живорођених младунаца, преноси Блиц.

Иран погодио амерички радар

Свијет

Директан погодак: Овако је Иран уништио радар у америчкој бази

Тошић додаје и да је просјек да крмаче имају 10 до 12 младунаца, али да је овдје број прасића дупло већи и да је рекорд.

Такође, сјећа се и случајева када је било и по једно или два прасета.

