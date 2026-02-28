Ветеринар остао у чуду: Крмача опрасила 21 прасе

Извор:
У селу Житорађе код Владичиног Хана постављен је несвакидашњи рекорд - крмача је у једном овдашњем домаћинству на свијет донијела чак 21 прасе.
Ријеч је о вјештачком осјемењивању и о животињи која је стара двије године.
Ветеринар Бранислав Тошић каже да у својој каријери није имао случај да је нека животиња на свијет донијела оволики број живорођених младунаца, преноси Блиц.
Тошић додаје и да је просјек да крмаче имају 10 до 12 младунаца, али да је овдје број прасића дупло већи и да је рекорд.
Такође, сјећа се и случајева када је било и по једно или два прасета.
