Какав нас март очекује? Објављена прогноза

У БиХ данас ће преовладавати сунчано вријеме.
Дио пријеподнева по котлинама Босне и уз ријечне токове може магла или ниска наоблака. Вјетар слаб на југу и југозападу југозападни, а у остатку земље источни и сјевероисточни. Дневна температура ваздуха од 14 до 20 степени.
У недјељу, 1. марта, сунчано уз малу до умјерену облачност. У јутарњим сатима по котлинама Босне и уз ријечне токове може бити магле или ниске наоблаке.
Вјетар слаб на југу и југозападу југозападни, а у остатку земље сјеверни и сјевероисточни. Јутарња температура ваздуха од 0 до 6, на југу до 9, а дневна од 13 до 19 степени.
Умјерено до претежно облачно вријеме очекује се у понедјељак, 2. марта.
Послије подне и током ноћи киша се очекује на сјеверу и сјеверозападу Босне. Вјетар слаб, углавном, јужни и југозападни. Јутарња температура ваздуха од 2 до 9, а дневна од 10 до 16, на југу земље до 18 степени.
У уторак, 3. марта, очекује се умјерено до претежно облачно вријеме. Повремено су могући слаби локални пљускови. Вјетар слаб промјенљивог смјера. Јутарња температура зрака од 2 до 8, а дневна од 10 до 16, на југу и сјеверу земље до 19 степени.
У сриједу, 4. марта, очекује се сунчано вријеме уз постепен пораст наоблаке послије подне.
У јутарњим сатима по котлинама Босне и уз ријечне токове је могућа магла. Крајам дана и током ноћи је могућа слаба киша. Вјетар слаб у сјеверним подручјима сјеверни и сјевероисточни, а у остатку земље јужни и југозападни. Јутарња температура ваздуха од 0 до 6, на југу до 8, а дневна од 12 до 18, на југу до 20 степени, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода.
