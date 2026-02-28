Од резиденције врховног вође Алија Хамнеија остале само рушевине

Извор:
На друштвеним мрежама појавио се сателитски снимак мјеста на ком се види уништен такозвани заштићени комплекс ајатолаха Алија Хамнеија, врховног вође Ирана, у Техерану.
Комплекс је директно погођен и на снимку се може видјети густи дим који се уздиже изнад неколико уништених објакета.
Хамнеи ово здање иначе користи као своју резиденцију и главно мјесто за пријем високих званичника, али није познато гдје се он тренутно налази.
Наводно, он и предсједник Ирана Масуд Пезешкијан евакуисани су на сигурно.
We obtained the first known satellite image of Ayatollah Ali Khamenei's compound in Tehran. There are several destroyed buildings. While the current whereabouts of Iran's supreme leader are unknown, the compound is generally used as his official residence. 🛰️📸: @Airbus pic.twitter.com/48krjclMBL— Christiaan Triebert (@trbrtc) February 28, 2026
