Од резиденције врховног вође Алија Хамнеија остале само рушевине

Телеграф

28.02.2026

12:59

Ајатолах Хамени врховни вођа Ирана
Фото: Tanjug/AP

На друштвеним мрежама појавио се сателитски снимак мјеста на ком се види уништен такозвани заштићени комплекс ајатолаха Алија Хамнеија, врховног вође Ирана, у Техерану.

Комплекс је директно погођен и на снимку се може видјети густи дим који се уздиже изнад неколико уништених објакета.

Хамнеи ово здање иначе користи као своју резиденцију и главно мјесто за пријем високих званичника, али није познато гдје се он тренутно налази.

Наводно, он и предсједник Ирана Масуд Пезешкијан евакуисани су на сигурно.

ajatolah Ali Hamenei

Израел Иран

