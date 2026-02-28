Logo
Техеран затражио хитну сједницу Савјета безбједности УН

28.02.2026

12:01

Коментари:

0
Фото: Tanjug/AP/Pool/Charly Triballeau/

Иран је затражио одржавање хитне сједнице Савјета безбједности УН, усљед ескалације сукоба са САД и Израелом, саопштио је портпарол иранског Министарства спољних послова Исмаил Багеи.

Он је позвао Савјет безбједности УН да осуди нападе на иранску територију.

Израел и САД започели су раније данас нападе на војне и административне објекте широм Ирана, укључујући Техеран.

Иран је одговорио ракетним нападима на Израел и америчке базе широм Блиског истока. Експлозије су пријављене у Кувајту, Уједињеним Арапским Емиратима, Бахреину, Ираку и Катару.

Свијет

Једна особа погинула у Абу Дабију приликом ракетног напада Ирана

Из Генералштаба Оружаних снага Ирана саопштено је да је Техеран спреман да нападне било коју базу у региону која помаже Израелу и САД.

