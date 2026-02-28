Техеран затражио хитну сједницу Савјета безбједности УН

28.02.2026
Иран је затражио одржавање хитне сједнице Савјета безбједности УН, усљед ескалације сукоба са САД и Израелом, саопштио је портпарол иранског Министарства спољних послова Исмаил Багеи.
Он је позвао Савјет безбједности УН да осуди нападе на иранску територију.
Израел и САД започели су раније данас нападе на војне и административне објекте широм Ирана, укључујући Техеран.
Иран је одговорио ракетним нападима на Израел и америчке базе широм Блиског истока. Експлозије су пријављене у Кувајту, Уједињеним Арапским Емиратима, Бахреину, Ираку и Катару.
Из Генералштаба Оружаних снага Ирана саопштено је да је Техеран спреман да нападне било коју базу у региону која помаже Израелу и САД.
