Иран напао и Катар

Експлозије и сирене за ваздушну опасност чуле су се у главном граду Катара, Дохи, преноси ББЦ.
Министарство одбране Катара саопштило је да је "успjешно одбило низ напада усмјерених на територију земље", према државним медијима.
Катарски званичник рекао је новинској агенцији АФП да је батерија Патриот америчке производње пресрела ирански пројектил.
Катар је домаћин ваздушне базе Ал Удеид, највећег америчког војног објекта у региону.
