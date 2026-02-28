Logo
Иран напао и Катар

28.02.2026

11:22

Катар, Доха главни град
Фото: Tanjug/AP

Експлозије и сирене за ваздушну опасност чуле су се у главном граду Катара, Дохи, преноси ББЦ.

Министарство одбране Катара саопштило је да је "успjешно одбило низ напада усмјерених на територију земље", према државним медијима.

Израел Иран напад

Свијет

Израелци издали хитно упозорење свима који се налазе у близини војних објеката Ирана

Катарски званичник рекао је новинској агенцији АФП да је батерија Патриот америчке производње пресрела ирански пројектил.

Катар је домаћин ваздушне базе Ал Удеид, највећег америчког војног објекта у региону.

Иран

Katar

Израел Иран

