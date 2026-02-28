Иранска полиција запријетила демонстрантима

Извор:
Телеграф
28.02.2026
11:13
Иранско министарство унутрашњих послова упозорило је данас на индиректан начин иранске демонстранте да не користе израелске и америчке нападе за протесте поручивши да ће "очувати ред и мир у земљи".
Прошломјесечни масовни антивладини протести широм Ирана заустављени су бруталним репресивним акцијама иранске полиције у којима су страдале хиљаде демонстраната, преноси НБЦ Њуз.
"Злочиначки непријатељ је још једном, кршећи све међународне законе и усред преговора, напао нашу земљу. Министарство унутрашњих послова је посвећено кориштењу свих својих капацитета како би очувало ред и мир у друштву и пружило сигурност грађанима", наводи се у саопштењу иранског МУП који је апеловао на грађане да остану мирни и буду опрезни када путују.
Представник тврде линије у иранском парламенту Бабак Даганпишех изјавио је "нема црвених линија" у одговору на агресију против Ирана.
"Раније смо најавили да нећемо имати црвених линија. Надамо се да ће ова акција означити почетак краја ционистичког режима. Наш одговор ће изазвати жаљење. Користићемо све наше капацитете. Слиједи наш оправдан и неопходан одговор, посебно ционистичком режиму", рекао је Даганпишех у интервјуу за иранску државну телевизију.
