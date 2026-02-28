Logo
Иранска полиција запријетила демонстрантима

Извор:

Телеграф

28.02.2026

11:13

Коментари:

0
Иранска полиција запријетила демонстрантима
Фото: Tanjug/AP/Jeff Moore

Иранско министарство унутрашњих послова упозорило је данас на индиректан начин иранске демонстранте да не користе израелске и америчке нападе за протесте поручивши да ће "очувати ред и мир у земљи".

Прошломјесечни масовни антивладини протести широм Ирана заустављени су бруталним репресивним акцијама иранске полиције у којима су страдале хиљаде демонстраната, преноси НБЦ Њуз.

jerusalim

Свијет

Сирене и експлозије се чују у Јерусалиму

"Злочиначки непријатељ је још једном, кршећи све међународне законе и усред преговора, напао нашу земљу. Министарство унутрашњих послова је посвећено кориштењу свих својих капацитета како би очувало ред и мир у друштву и пружило сигурност грађанима", наводи се у саопштењу иранског МУП који је апеловао на грађане да остану мирни и буду опрезни када путују.

Представник тврде линије у иранском парламенту Бабак Даганпишех изјавио је "нема црвених линија" у одговору на агресију против Ирана.

Напад Абу Даби

Свијет

Погледајте снимак пресретања ракете изнад Абу Дабија: Људи уживају на базену, а онда...

"Раније смо најавили да нећемо имати црвених линија. Надамо се да ће ова акција означити почетак краја ционистичког режима. Наш одговор ће изазвати жаљење. Користићемо све наше капацитете. Слиједи наш оправдан и неопходан одговор, посебно ционистичком режиму", рекао је Даганпишех у интервјуу за иранску државну телевизију.

