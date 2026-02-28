Logo
Израелска војска саопштила шта је циљ операције против Ирана

Телеграф

28.02.2026

10:39

Израелска војска саопштила шта је циљ операције против Ирана
Фото: Tanjug / AP / Majdi Mohammed

Израелска војска (ИДФ) се огласила на друштвеној мрежи X, гдје су изнијели нове детаље о заједничкој операцији са оружаним снагама САД на Иран.

"Израелске одбрамбене снаге и Оружане снаге САД покренуле су широку и заједничку операцију како би темељно деградирале ираски терористички режим и временом уклониле егзистенцијалне пријетње Израелу. Ирански режим није одустао од свог плана да уништи Израел. Режим је наставио да финансира, обучава и наоружава своје посреднике позициониране на границама Израела. Ове акције представљају егзистенцијалну пријетњу Израелу и представљају опасност за Блиски исток и свијет у цјелини", наводи се у саопштењу израелске војске.

Подсјетимо, војска Сједињених Америчких Држава планира нападе који ће трајати неколико дана, саопштила су два извора упозната са ситуацијом.

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп рекао је у видеу који је објављен убрзо након почетка напада на Иран да америчке снаге предузимају "масовну и континуирану операцију", наглашавајући да су напади усмјерени на иранску војску. Амерички удари на Иран изводе се из ваздуха и са мора, изјавио је амерички званичник за Ројтерс.

Израелски министар одбране Израел Кац рекао је раније да је Израел покренуо превентивни напад против Ирана како би уклонио пријетње по безбједност земље и да је у цијелој земљи проглашено ванредно стање.

Израел Иран

izraelska vojska

Коментари (0)
