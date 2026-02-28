Енерго клуб: Енергетика Српске између губитака и соларне експанзије

Извор:
АТВ
28.02.2026
11:59
И ове недјеље издвајамо најзначајније енерго теме у Републици Српској.
Термоелектрана 'Угљевик' не производи дуже од мјесец дана, а како сада ствари стоје неће још толико, изгубили су милионе марака.
Милиони ће бити потреби и 'Електрокрајини' да се мрежа коначно поправи.
У Бијељини ничу соларни панели, у Бањалуци је одржан 'Балкан солар самит' док се у Требињу спрема 'СЕТ'.
'Енерго клуб' пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.
Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.
'Енерго клуб' недјеља у 18 часова и 20 минута.
