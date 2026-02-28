Logo
Енерго клуб: Енергетика Српске између губитака и соларне експанзије

Извор:

АТВ

28.02.2026

11:59

И ове недјеље издвајамо најзначајније енерго теме у Републици Српској.

Термоелектрана 'Угљевик' не производи дуже од мјесец дана, а како сада ствари стоје неће још толико, изгубили су милионе марака.

Милиони ће бити потреби и 'Електрокрајини' да се мрежа коначно поправи.

У Бијељини ничу соларни панели, у Бањалуци је одржан 'Балкан солар самит' док се у Требињу спрема 'СЕТ'.

'Енерго клуб' пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.


Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.

'Енерго клуб' недјеља у 18 часова и 20 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

