Аграр: Анализа земљишта, подстицаји и мљекарство

Извор:
АТВ
28.02.2026
12:54
У новом издању 'Аграра' причамо о прољетној сјетви, и анализи земљишта.
Истражујемо: Како уштедјети, а ипак имати богате оранице?
Причамо о подстицајима, стању у мљекарству и другим темама са Сашом Лалићем, помоћником министра пољопривреде.
Доносимо савјете стручњака и отварамо актуелне пољопривредне теме.
'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.
Емисију уређује и води Зорица Петковић.
'Аграр' недјељом у 8 часова.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
