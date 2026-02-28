Logo
Large banner

Аграр: Анализа земљишта, подстицаји и мљекарство

Извор:

АТВ

28.02.2026

12:54

Нови идент
Фото: АТВ

У новом издању 'Аграра' причамо о прољетној сјетви, и анализи земљишта.

Истражујемо: Како уштедјети, а ипак имати богате оранице?

Причамо о подстицајима, стању у мљекарству и другим темама са Сашом Лалићем, помоћником министра пољопривреде.

Доносимо савјете стручњака и отварамо актуелне пољопривредне теме.

'Аграр' доноси актуелне приче из свијета домаће и регионалне пољопривреде, теме посвећене домаћим производима, узгоју воћа и поврћа, ратарству и сточарству, као и мноштво злата вриједних савјета, те приче о вриједним пољопривредницима, домаћинима, и плодовима њиховог рада.Очекују вас и разговори са еминентним стручњацима из области пољопривреде, као и осврт на најзначајније регионалне пољопривредне сајмове и фестивале.

Емисију уређује и води Зорица Петковић.

'Аграр' недјељом у 8 часова.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Agrar

Зорица Петковић

Large banner

Више из рубрике

енерго ново

Емисије

Енерго клуб: Енергетика Српске између губитака и соларне експанзије

1 ч

0
Поново опседнута: Ђаво поново долази по своје!

Емисије

Поново опседнута: Ђаво поново долази по своје!

17 ч

0
Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

Емисије

Бизнис клуб: Најактуелније бизнис теме

20 ч

0
Битно: Четврта годишњица од почетка сукоба у Украјини

Емисије

Битно: Четврта годишњица од почетка сукоба у Украјини

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

13

42

Flightradar: Погледајте небо изнад Ирана након ракетних удара

13

39

Тадић: Кампање Суда и Тужилаштва намјерне и организоване

13

37

Познати нови детаљи о здравственом стању Зорице Брунцлик: Пјевачица поменула Кемиша па открила све

13

36

Овако је почео рат - објављени видео снимци

13

30

Датум напада на Иран није случајан - има посебно значење

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner