Реакције Иранаца дубоко подијељене након напада

Извор:
Телеграф
28.02.2026
14:09
Коментари:0
У Ирану је реакција на нападе дубоко подијељена, са сценама панике у неким областима и олакшањем у другима због могућег краха режима, јавља ББЦ.
Било је око 9.40 када су Иранци у више градова пријавили да су чули гласне експлозије.
Сцена
Ламин Јамал поново у центру пажње: Повезују га са инфлуенсерком
Видео снимци који круже друштвеним мрежама приказују људе у близини мјеста експлозија како панично бјеже, док се у позадини чују врисци и плач.
Истовремено, чини се да постоји осјећај олакшања - па чак и славља - код оних који вјерују да пад режима може доћи само кроз војну интервенцију.
Многи људи су очекивали могући амерички напад. Реакције Иранаца су дубоко подијељене.
"Ако умрем, не заборавите да и ми постојимо - ми који се противимо сваком војном нападу, ми који ћемо постати само број у извјештајима о мртвима", написао је један Иранац на друштвеним мрежама.
Други је написао: "Проклета исламска диктатура која је изазвала овај рат. Већ смо преживјели три рата."
Градови и општине
Несвакидашњи случај у БиХ: Бацали паре из аута па добили лекцију од полиције
Многи Иранци који су преживјели оно што је описано као један од најсмртоноснијих обрачуна са цивилима у модерној историји кажу да сада поздрављају промјену режима - чак и ако она долази кроз војну интервенцију и убиство високих званичника.
Међутим, други се плаше да сами ваздушни удари можда неће довести до колапса режима. Брину да би режим могао да преживи и да, као одговор, постане још бруталнији према сопственом народу.
Регион
3 ч0
Хроника
3 ч0
Хроника
3 ч0
Република Српска
3 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму