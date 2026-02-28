Logo
Large banner

Реакције Иранаца дубоко подијељене након напада

Извор:

Телеграф

28.02.2026

14:09

Коментари:

0
Израел Иран напад
Фото: Tanjug/AP

У Ирану је реакција на нападе дубоко подијељена, са сценама панике у неким областима и олакшањем у другима због могућег краха режима, јавља ББЦ.

Било је око 9.40 када су Иранци у више градова пријавили да су чули гласне експлозије.

Ламин Јамал

Сцена

Ламин Јамал поново у центру пажње: Повезују га са инфлуенсерком

Видео снимци који круже друштвеним мрежама приказују људе у близини мјеста експлозија како панично бјеже, док се у позадини чују врисци и плач.

Истовремено, чини се да постоји осјећај олакшања - па чак и славља - код оних који вјерују да пад режима може доћи само кроз војну интервенцију.

Многи људи су очекивали могући амерички напад. Реакције Иранаца су дубоко подијељене.

"Ако умрем, не заборавите да и ми постојимо - ми који се противимо сваком војном нападу, ми који ћемо постати само број у извјештајима о мртвима", написао је један Иранац на друштвеним мрежама.

Други је написао: "Проклета исламска диктатура која је изазвала овај рат. Већ смо преживјели три рата."

Бацали новац из аута

Градови и општине

Несвакидашњи случај у БиХ: Бацали паре из аута па добили лекцију од полиције

Многи Иранци који су преживјели оно што је описано као један од најсмртоноснијих обрачуна са цивилима у модерној историји кажу да сада поздрављају промјену режима - чак и ако она долази кроз војну интервенцију и убиство високих званичника.

Међутим, други се плаше да сами ваздушни удари можда неће довести до колапса режима. Брину да би режим могао да преживи и да, као одговор, постане још бруталнији према сопственом народу.

Подијели:

Тагови :

Израел Иран

napad

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Застава Црна Гора

Регион

Издато упозорење држављанима Црне Горе који су на Блиском истоку

3 ч

0
Ауто ударио двије дјевојчице на пјешачком, мајка све видјела

Хроника

Ауто ударио двије дјевојчице на пјешачком, мајка све видјела

3 ч

0
Младић (26) и дјевојка (23) задобили тешке повреде у саобраћајној несрећи

Хроника

Младић (26) и дјевојка (23) задобили тешке повреде у саобраћајној несрећи

3 ч

0
Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Први Устав - темељ слободе, уставног поретка и постојања Српске

3 ч

0

Више из рубрике

Flightradar: Небо изнад Ирана

Свијет

Flightradar: Погледајте небо изнад Ирана након ракетних удара

3 ч

0
Напад Израела на Иран

Свијет

Овако је почео рат - објављени видео снимци

3 ч

0
Напад на Техеран

Свијет

Датум напада на Иран није случајан - има посебно значење

3 ч

0
Ајатолах Хамени врховни вођа Ирана

Свијет

Од резиденције врховног вође Алија Хамнеија остале само рушевине

4 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

17

Птичји грип се појавио у Карановцу, уведене хитне мјере

17

14

Брат Мила Ђукановића приведен на саслушање

17

11

Радник сачувао бодове код куће и изједначио се са Жељом

17

07

Ажурирала апликацију банке, па остала без 3.500 евра

17

00

Језиви снимци из Дубаија: У пламену чувена свјетска атракција

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner