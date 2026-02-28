Logo
Ламин Јамал поново у центру пажње: Повезују га са инфлуенсерком

Спортал

28.02.2026

14:07

Ламин Јамал поново у центру пажње: Повезују га са инфлуенсерком
Фото: Tanjug/AP/Manu Fernandez

Приватни живот Ламина Јамала поново је у центру пажње, а гласине га повезују са британском инфлуенсерком Лили Роуленд.

Чини се да је Јамал развио посебан однос са британском инфлуенсерком Роуленд.

Иако се ниједно од њих двоје јавно не прати на друштвеним мрежама, пажљиви корисници су примијетили обостране “лајкове” и реакције на њиховим објавама, преноси Спортал.

Ова тактика је, уосталом, уобичајена за јавне личности које желе да задрже своју приватност прије него што званично потврде везу.

Нагађања су појачана поновљеним посјетама инфлуенсерке Барселони. Више пута је виђена на трибинама Камп Ноуа, носећи боје домаћег тима, што,према шпанским медијима попут "Mediaset Infinity", није случајно.

