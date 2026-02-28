Logo
Цвијановић: Први Устав - темељ слободе, уставног поретка и постојања Српске

Извор:

СРНА

28.02.2026

13:48

Жељка Цвијановић
Фото: АТВ

Доношење првог Устава Републике Српске 28. фебруара 1992. године представља један од најважнијих историјских догађаја и темељ слободе, уставног поретка и постојања Српске, изјавила је за Срну српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић.

Цвијановић је нагласила да је на тим вриједностима Република Српска изграђена и развијана током протеклих деценија, упркос бројним изазовима, притисцима и покушајима њеног оспоравања.

"Сваки од тих изазова додатно је потврђивао снагу њених институција и одлучност да се очувају уставне надлежности, политичка стабилност, као и право на сопствени став, слободу мишљења и политичког д‌јеловања", рекла је Цвијановић за Срну поводом 34 године од доношења првог Устав Републике Српске.

Огњен Тадић

Република Српска

Тадић: Кампање Суда и Тужилаштва намјерне и организоване

Цвијановић је истакла да је Република Српска данас стабилна и свјесна својих права, одлучна да чува своје институције и уставни положај, те да настави да штити, јача и брани Републику Српску.

