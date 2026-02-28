Logo
Тадић: Кампање Суда и Тужилаштва намјерне и организоване

Извор:

СРНА

28.02.2026

13:39

Коментари:

0
Тадић: Кампање Суда и Тужилаштва намјерне и организоване

Кампања коју дијелови Суда и Тужилаштва БиХ воде против свакога ко се усуди да изнесе лични став о првом предсједнику Републике Српске Радовану Караџићу и првом команданту Главног штаба Војске Републике Српске Ратку Младићу у којем се наводи чак и најмање зрно људскости или позитивности у вези са њима, није стихијска и случајна, већ намјерна и организована, изјавио је Срни правник Огњен Тадић.

Коментаришући потврђивање оптужнице против начелника Власенице Мирослава Краљевића због наводног изазивања расне и националне мржње и нетрпељивости, Тадић је оцијенио да се тако Србима резолутно жели поручити да БиХ припада политичком Сарајеву, да ће се овдје причати и радити само оно што жели политичко Сарајево, те да свако коме се то не свиђа може да сели, при чему је неважно да ли је у праву или није.

Напад Израела на Иран

Свијет

Овако је почео рат - објављени видео снимци

"Творцима Дејтонског мировног споразума управо због тога било је јасно да БиХ не може и не треба имати суд или тужилаштво, јер се исправно цијенило да овакве околности могу наступити и да постоји огромна опасности од њихове злоупотребе", истакао је Тадић.

Тадић каже да је свако ментално здрав свјестан да такве злоупотребе правосуђа воде директно ка кршењу мира, јер се на овим просторима и због много мање малтретирања и прогоњења често губила глава.

