Кошарац: Први устав - темељ државности Српске

Извор:
СРНА
28.02.2026
12:27
Коментари:0
Доношењем Устава 28. фебруара 1992. године, Република Српска је стекла кључни атрибут државности и поставила темеље свог политичког и правног постојања, рекао је замјеник предсједавајуће Савјета министара Сташа Кошарац.
Он је истакао да је Устав израз колективне тежње српског народа за слободом, као и свијести тадашњих политичких представника о значају државе и њеној изградњи као светом циљу.
- Устав Српске је успоставио институционалну кичму политичког система Републике, дефинисао демократски поредак и равноправност свих грађана, те јасно показао да без Републике Српске нема опстанка српског народа у БиХ - рекао је Кошарац за Срну.
Он је додао да доношење Устава Српске било историјски избор легалитета и легитимитета, утемељен у миру, прије избијања сукоба, чиме је Република Српска добила трајну основу свог постојања.
- Устав је био темељ на основу којег је Република Српска препозната и призната као правни и политички субјект, а међународно афирмисана и верификована Дејтонским споразумом - рекао је Кошарац.
Према његовим ријечима, тиме је потврђена њена државност и право на самостално политичко организовање.
- Данас, 34 године касније, Република Српска остаје одлучна да брани стечена права и чува свој уставни поредак као гарант слободе, демократског развоја и националног идентитета - навео је Кошарац.
Он је нагласио да Устав из 1992. године остаје трајни симбол државности и политичке воље српског народа, као и темељ на којем се гради будућност Републике Српске.
Скупштина српског народа БиХ донијела је 28. фебруара 1992. године Устав, који је једногласно усвојен на темељима Декларације о оснивању и гарантовао је пуну равноправност и једнакост народа и грађана.
Највиши правни акт Републике Српске, који је уз одређене амандмане и данас на снази, донесен је прије избијања трагичних сукоба, те једностраног бошњачког и хрватског проглашења независности БиХ након референдума одржаног 1. марта, на којем нису учествовали Срби.
