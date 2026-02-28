Logo
Израелска војска позвала око 20.000 нових резервиста

Извор:

Телеграф

28.02.2026

11:43

Коментари:

0
Израелска војска позвала око 20.000 нових резервиста
Фото: Tanjug/AP/Maya Levin

Израелска војска (ИДФ) позвала је око 20.000 нових резервиста због војних операција против Ирана.

Већином се ради о припадницима израелског ваздухопловства, Обавјештајне дирекције, Команде домаћег фронта и израелске морнарице, пренио је Тајмс оф Израел.

Тренутно је на дужности око 50.000 резервиста.

Израелски министар одбране Израел Кац рекао је раније да је Израел покренуо превентивни напад против Ирана како би уклонио пријетње по безбједност земље и да је у цијелој земљи проглашено ванредно стање.

Израел је назвао своју војну операцију против Ирана "Рик лава", а одлуку о називу донио је израелски премијер Бењамин Нетанјаху.

Тагови :

Израел Иран

izraelska vojska

Коментари (0)
