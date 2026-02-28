Израелска војска позвала око 20.000 нових резервиста

Извор:
Израелска војска (ИДФ) позвала је око 20.000 нових резервиста због војних операција против Ирана.
Већином се ради о припадницима израелског ваздухопловства, Обавјештајне дирекције, Команде домаћег фронта и израелске морнарице, пренио је Тајмс оф Израел.
Тренутно је на дужности око 50.000 резервиста.
Израелски министар одбране Израел Кац рекао је раније да је Израел покренуо превентивни напад против Ирана како би уклонио пријетње по безбједност земље и да је у цијелој земљи проглашено ванредно стање.
Израел је назвао своју војну операцију против Ирана "Рик лава", а одлуку о називу донио је израелски премијер Бењамин Нетанјаху.
