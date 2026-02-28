Погођена канцеларија иранског врховног вође, на мети био и Ахмадинеџад?

28.02.2026
12:12
Коментари:0
Бројне експлозије чуле су се у Техерану и у више градова широм Ирана.
Наводно су биле мета и канцеларија врховног вође Ирана, као и предсједничка канцеларија у Техерану, јавља ББЦ.
Свијет
Техеран затражио хитну сједницу Савјета безбједности УН
Војни објекти погођени су у Керманшаху, Кому, Исфахану, Табризу и Караџу, као и у иранским поморским постројењима у Кенараку на југу земље. У Камјарану у курдској области бомбардована је база Иранске револуционарне гарде.
Израелске одбрамбене снаге упозориле су иранске цивиле да се евакуишу из подручја у близини војних објеката и постројења прије напада.
На снимцима из Техерана види се да је погођена резиденција у насељу Нармак, гдје живи бивши предсједник Махмуд Ахмадинеџад. Није јасно да ли је бивши предсједник повријеђен.
Свијет
Једна особа погинула у Абу Дабију приликом ракетног напада Ирана
Иранско министарство унутрашњих послова саопштило је да су безбједносне снаге спремне да одрже ситуацију мирном и да су многе болнице широм земље у приправности.
Најновије
Најчитаније
13
49
13
48
13
42
13
39
13
37
Тренутно на програму