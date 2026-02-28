Logo
Погођена канцеларија иранског врховног вође, на мети био и Ахмадинеџад?

28.02.2026

12:12

Израел напао Иран
Фото: Tanjug / AP / Vahid Salemi

Бројне експлозије чуле су се у Техерану и у више градова широм Ирана.

Наводно су биле мета и канцеларија врховног вође Ирана, као и предсједничка канцеларија у Техерану, јавља ББЦ.

Савјет безбједности

Свијет

Техеран затражио хитну сједницу Савјета безбједности УН

Војни објекти погођени су у Керманшаху, Кому, Исфахану, Табризу и Караџу, као и у иранским поморским постројењима у Кенараку на југу земље. У Камјарану у курдској области бомбардована је база Иранске револуционарне гарде.

Израелске одбрамбене снаге упозориле су иранске цивиле да се евакуишу из подручја у близини војних објеката и постројења прије напада.

На снимцима из Техерана види се да је погођена резиденција у насељу Нармак, гдје живи бивши предсједник Махмуд Ахмадинеџад. Није јасно да ли је бивши предсједник повријеђен.

илу-Абу Даби

Свијет

Једна особа погинула у Абу Дабију приликом ракетног напада Ирана

Иранско министарство унутрашњих послова саопштило је да су безбједносне снаге спремне да одрже ситуацију мирном и да су многе болнице широм земље у приправности.

