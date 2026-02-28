Изречене мјере забране васпитачицама осумњиченим за злостављање дјеце у Сарајеву

Извор:
СРНА
28.02.2026
12:04
Коментари:0
Општински суд у Сарајеву одредио је мјере забране за двије васпитачице вртића из Хаџића, осумњичене за злостављање дјетета.
На приједлог кантоналног Тужилаштва, васпитачицама је забрањено обављање послова који укључују васпитање, његу, заштиту и збрињавање дјеце и малољетника.
Свијет
Техеран затражио хитну сједницу Савјета безбједности УН
Осим забране обављања послова у вези са радом са дјецом и малољетницима, осумњиченима је забрањено и посјећивање предшколске установе "Бамбини", као и контактирање и састајање са запосленима ове установе.
Према ранијим наводима надлежних, кривична дјела за која се терете - психичко насиље, запуштање или злостављање дјетета и наношење лаке тјелесне повреде, почињена су током њиховог рада у овој установи у Хаџићима.
Друштво
Какав нас март очекује? Објављена прогноза
Федерални медији јавили су раније да су ухапшене васпитачице чији су иницијали А.Х. /25/ и А.Х. /27/.
Хроника
3 ч0
Хроника
4 ч1
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Најновије
Најчитаније
13
49
13
49
13
42
13
39
13
37
Тренутно на програму