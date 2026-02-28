Logo
Изречене мјере забране васпитачицама осумњиченим за злостављање дјеце у Сарајеву

СРНА

СРНА

28.02.2026

12:04

Изречене мјере забране васпитачицама осумњиченим за злостављање дјеце у Сарајеву
Фото: Pixabay

Општински суд у Сарајеву одредио је мјере забране за двије васпитачице вртића из Хаџића, осумњичене за злостављање дјетета.

На приједлог кантоналног Тужилаштва, васпитачицама је забрањено обављање послова који укључују васпитање, његу, заштиту и збрињавање дјеце и малољетника.

Савјет безбједности

Свијет

Техеран затражио хитну сједницу Савјета безбједности УН

Осим забране обављања послова у вези са радом са дјецом и малољетницима, осумњиченима је забрањено и посјећивање предшколске установе "Бамбини", као и контактирање и састајање са запосленима ове установе.

Према ранијим наводима надлежних, кривична дјела за која се терете - психичко насиље, запуштање или злостављање дјетета и наношење лаке тјелесне повреде, почињена су током њиховог рада у овој установи у Хаџићима.

илу-вријеме-облаци-22102025

Друштво

Какав нас март очекује? Објављена прогноза

Федерални медији јавили су раније да су ухапшене васпитачице чији су иницијали А.Х. /25/ и А.Х. /27/.

