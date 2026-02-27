Додик у Београду: Српска и Србија морају бити једна држава

Извор:
АТВ
27.02.2026
19:45
Коментари:1
Лидер СНСД-а Милорад Додик поручио је у Београду да Република Српска успјешно живи свој живот јер је народна и да народ никада није насилно рушио власт.
"Ми смо формирани да имамо независну државу. БиХ за нас никада није била избор - ни тада, ни данас. БиХ ниједног тренутка српском народу у Републици Српској не даје да вјерује у било какав облик заједничког постојања. Морамо да се посветимо себи и да ниједну идеју са стране не прихватимо као да је наша. Срби са ових простора морају јасно да кажу шта хоће. Мало је народа који могу да издрже губитке попут српског народа. Српски народ данас треба да редефинише свој положај", рекао је Додик на свечаном пријему под слоганом "Живјеће огњиште", у част Дана Републике – 9. јануара, и 34 године од проглашења првог Устава Републике Српске.
Додик је додао да Република Српска и Србија једног дана морају бити једна држава.
Свечаном пријему присуствовали су предсједник Народне скупштине Републике Српске Ненад Стевандић, премијер Републике Српске Саво Минић, као и изасланик предсједника Србије Милош Вучевић, премијер Србије Ђуро Мацут и епископ новобрдски Иларион, као изасланик његове светости патријарха српског.
Пријем је одржан у Београду, уз присуство званичника из Републике Српске и Србије.
Међу гостима су били и шеф Представништва Републике Српске у Србији Млађан Цицовић, као и министри Републике Српске: просвјете и културе Боривоје Голубовић, енергетике и рударства Петар Ђокић, те за европске интеграције и међународну сарадњу Златан Клокић.
