Logo
Large banner

Сутра сунчано и натпросјечно топло

Извор:

АТВ

28.02.2026

14:00

Коментари:

0
Сутра сунчано и натпросјечно топло

У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити сунчано и натпросјечно топло вријеме за ово доба године са максималном температуром до 20 степени Целзијусових.

Ујутро ће бити углавном ведро и свјеже, уз пролазну облачност, док се на истоку очекује умјерена облачност. Понегдје око ријека и по котлинама могућа је појава јутарње магле, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.

uvidjaj policija rs

Хроника

Ауто ударио двије дјевојчице на пјешачком, мајка све видјела

Током дана преовладаваће сунчано вријеме уз промјенљиву облачност и температуру изнад просјека за ово доба године.

Увече ће доћи до постепеног наоблачења са запада које ће се до јутра проширити на све предјеле.

Минимална температура ваздуха биће од минус два до три степена Целзијусова.

Дуваће слаб вјетар, промјенљив или сјеверни, а на југу јужних смјерова.

Жељка Цвијановић

Република Српска

Цвијановић: Први Устав - темељ слободе, уставног поретка и постојања Српске

У већини предјела у Републици Српској и ФБиХ данас преовладава сунчано вријема, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода

Температура ваздуха у 13.00 часова: Бијелашница један, Бијељина и Иван Седло 13, Чемерно 14, Билећа, Вишеград, Гацко и Соколац 15, Сарајево 16, Бањалука, Добој, Требиње и Тузла 17, Мркоњић Град 18, те Приједор и Мостар 19 степени Целзијусових.

Подијели:

Тагови :

Временска прогноза

РХМЗ

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Младић (26) и дјевојка (23) задобили тешке повреде у саобраћајној несрећи

Хроника

Младић (26) и дјевојка (23) задобили тешке повреде у саобраћајној несрећи

3 ч

0
Flightradar: Небо изнад Ирана

Свијет

Flightradar: Погледајте небо изнад Ирана након ракетних удара

3 ч

0
Тадић: Кампање Суда и Тужилаштва намјерне и организоване

Република Српска

Тадић: Кампање Суда и Тужилаштва намјерне и организоване

3 ч

0
Познати нови детаљи о здравственом стању Зорице Брунцлик: Пјевачица поменула Кемиша па открила све

Сцена

Познати нови детаљи о здравственом стању Зорице Брунцлик: Пјевачица поменула Кемиша па открила све

3 ч

0

Више из рубрике

Какав нас март очекује? Објављена прогноза

Друштво

Какав нас март очекује? Објављена прогноза

5 ч

0
Најљепше вијести у Српској

Друштво

Најљепше вијести у Српској

7 ч

0
На више дионица опасност од одрона

Друштво

На више дионица опасност од одрона

8 ч

0
Ово су обичаји и вјеровања на Теодорову суботу

Друштво

Ово су обичаји и вјеровања на Теодорову суботу

9 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

17

14

Брат Мила Ђукановића приведен на саслушање

17

11

Радник сачувао бодове код куће и изједначио се са Жељом

17

07

Ажурирала апликацију банке, па остала без 3.500 евра

17

00

Језиви снимци из Дубаија: У пламену чувена свјетска атракција

16

57

Усисивач вас шпијунира? Хакер упао у 7.000 робота - хиљаде домова на удару

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner