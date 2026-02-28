Сутра сунчано и натпросјечно топло

Извор:
28.02.2026
14:00
У Републици Српској и Федерацији БиХ /ФБиХ/ сутра ће бити сунчано и натпросјечно топло вријеме за ово доба године са максималном температуром до 20 степени Целзијусових.
Ујутро ће бити углавном ведро и свјеже, уз пролазну облачност, док се на истоку очекује умјерена облачност. Понегдје око ријека и по котлинама могућа је појава јутарње магле, саопштено је из Републичког хидрометеоролошког завода.
Током дана преовладаваће сунчано вријеме уз промјенљиву облачност и температуру изнад просјека за ово доба године.
Увече ће доћи до постепеног наоблачења са запада које ће се до јутра проширити на све предјеле.
Минимална температура ваздуха биће од минус два до три степена Целзијусова.
Дуваће слаб вјетар, промјенљив или сјеверни, а на југу јужних смјерова.
У већини предјела у Републици Српској и ФБиХ данас преовладава сунчано вријема, саопштено је из Федералног хидрометеоролошког завода
Температура ваздуха у 13.00 часова: Бијелашница један, Бијељина и Иван Седло 13, Чемерно 14, Билећа, Вишеград, Гацко и Соколац 15, Сарајево 16, Бањалука, Добој, Требиње и Тузла 17, Мркоњић Град 18, те Приједор и Мостар 19 степени Целзијусових.
