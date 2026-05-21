Када је право вријеме за велики сервис на аутомобилу

Многи возачи велики сервис на аутомобилу одгађају све док се не појаве први озбиљнији проблеми, али механичари упозоравају да таква одлука често води ка скупим кваровима и још скупљим поправкама.
Иако произвођачи аутомобила прописују одређене сервисне интервале, стручњаци истичу да стварни услови вожње имају много већи утицај на стање возила него саме фабричке препоруке.
Према препорукама сервисера, велики сервис би у већини случајева требало радити између 60.000 и 100.000 пређених километара или сваких четири до пет година, чак и ако аутомобил није прешао толику километражу.
Разлог за ранији сервис крије се у свакодневним условима вожње — градским гужвама, честим кратким релацијама, лошијем гориву, прашини и оптерећењу мотора током вожње.
Многи возачи мисле да велики сервис подразумијева само замјену уља, али ријеч је о много озбиљнијем захвату који укључује преглед и замјену кључних дијелова мотора.
Велики сервис најчешће обухвата замјену:
Посебно важну улогу има зупчасти ремен, јер његово пуцање може изазвати озбиљно оштећење мотора, а поправка у неким случајевима кошта више него сам аутомобил.
Због тога сервисери препоручују да се приликом замјене зупчастог ремена одмах промијене и водена пумпа, ролери и натезачи, пошто се сви ти дијелови скидају током истог захвата.
Механичари упозоравају да је, осим великог сервиса, једнако важан и редован мали сервис који би требало радити једном годишње или на сваких 10.000 до 15.000 километара.
Мали сервис обично укључује:
Редовно одржавање омогућава мотору да ради правилно, смањује потрошњу горива и продужава вијек трајања аутомобила.
Аутомобил често и сам упозорава да му је потребан сервис, али многи возачи игноришу прве симптоме.
Међу најчешћим знаковима су:
Стручњаци истичу да километража није једини важан фактор, јер дијелови пропадају и када се аутомобил ријетко користи.
Гума на зупчастом ремену временом стари, течности губе своја својства, а заптивке се исушују, због чега сервис треба радити и према старости возила, а не само према броју пређених километара.
Сервисери поручују да редовно одржавање аутомобила није бацање новца, већ улагање у безбједност, поузданост и дуг вијек трајања возила.
Аутомобил који се редовно сервисира троши мање горива, рјеђе се квари и задржава већу вриједност приликом продаје. преноси Дневно.
