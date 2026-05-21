Слоба Васић тражи да напусти болницу: Сутра важна одлука љекара за пјевача

Како сазнајемо, сутра ће бити одржан конзилијум од три љекара поводом здравственог стања Слобе Васића. Пјевач наводно жели да на сопствени захтјев напусти установу у којој се тренутно налази на лијечењу.
Наводно, данас га је у посјети обишла супруга Лела, која је све вријеме уз њега током цијеле ситуације. Одлука љекарског тима очекује се након сутрашњег састанка конзилијума.
Иначе, пјевач је затражио је да на своју одговорност напусти Специјалну болницу “Лаза Лазаревић“, гдје је претходних дана био смјештен.
Васић је инсистирао да изађе из установе упркос савјетима љекара, пише Курир.
Подсјетимо, пјевач је претходно примљен након наводних психичких тегоба и проблема изазваних алкохолом, а његова ситуација посљедњих дана изазвала је велику пажњу јавности.
За сада се Слоба Васић није јавно оглашавао овим поводом, док се очекује да ће у наредним данима бити познато више детаља о његовом здравственом стању.
Подсјећамо, Васић је раније отворено говорио о својим психичким проблемима, као и борби са анксиозношћу, депресијом и зависношћу од лијекова за смирење.
- Пио сам таблете против анксиозности и депресије, то је била борба. Мени је доктор преписао лијек, заправо кренуло је све од повишеног притиска који је у мом случају насљедан. Са друге стране, буран и немиран живот су ми стварали стрес, нисам размишљао својом главом, водио сам се лијековима и тражио неки спас и утјеху у томе, а заправо сам све гурао под тепих - испричао је својевремено Слоба.
Како је тада објаснио, проблеми су временом постајали све озбиљнији.
- Добио сам лијек за смирење, тако сам заправо почео. То је процес пакла, почео сам са једном таблетом, па ми се послије тражила и друга, то иде у бескрај. Годинама се бориш са тим и хвала Богу, побиједио. У почетку сам одлазио свако вече у болницу, нисам знао да ли ми је висок притисак на нервној бази. У болници су ми дали прво таблете за снижавање притиска, али пошто сам долазио неколико вечери јер су се јављали, мени непознати симптоми, онда су ми дали таблете за смирење. Прво сам пио један лијек, да бих послије повећавао дозе - рекао је пјевач.
