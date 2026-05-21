Ово су циљеви СНСД-а представљени на Главном одбору

Аутор:

Стеван Лулић
21.05.2026 18:09

Главни одбор СНСД-а

На сједници Главног одбора СНСД-а, у проширеном саставу, у Спортској дворани "Борик" у Бањалуци представљени су главни циљеви за предстојеће опште изборе.

Међу главним циљевима су побједа кандидата за предсједника Републике Српске и кандидата за српског члана Предсједништва БиХ.

Република Српска

Сједница Главног одбора СНСД-а - препуна дворана ''Борик''

Такође, циљ је и да странка освоји највећи број посланика у Народној скупштини Српске, те да се обезбиједи двотрећинска већина заједно са коалиционим партнерима.

Циљ је и највећи број посланика у Представничком дому ПС БиХ - 10 мандата заједно са коалиционим партнерима.

Подсјећамо, владајућа коалиција јуче је усвојила споразум о заједничком наступу на изборима.

Лидер СНСД-а Милорад Додик најавио је да ће кандидати за инокосне функције бити из редова СНСД-а.

Додик је поручио да се у септембру очекује ново повећање плата и пензија, и да Српска има инвестициони потенцијал од 6.6 милијарди евра.

