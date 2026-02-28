Logo
САД нападе на Иран назвале "Операција епски бијес"

Извор:

Танјуг

28.02.2026

10:19

Коментари:

0
Иран Техеран напад
Фото: Tanjug/AP Photo

Пентагон је данас саопштио да су амерички напади на Иран који су јутрос отпочети названи "Операција епски бијес".

Израелски министар одбране Израел Кац рекао је раније данас да је Израел покренуо превентивни напад против Ирана како би уклонио пријетње по безбједност земље и да је у цијелој земљи проглашено ванредно стање.

Бењамин Нетанјаху-28092025

Свијет

Оласио се Нетанјаху након напада

Извор је за CNN потврдио да је израелски напад на Иран био координисан са Сједињеним Америчким Државама.

Званичници Сједињених Америчких Држава су рекли да очекују да ће напад на Иран бити "далеко обимнији" од америчких удара прошлог јуна на иранска нуклеарна постројења.

Израел Иран напад

Свијет

Експлозије одјекују Бахреином? Активиране сирене за узбуну, Катар затворио ваздушни простор

Амерички удари на Иран изводе се из ваздуха и са мора, рекао је амерички званичник за Ројтерс, а подсјећа Тан‌југ.

