САД нападе на Иран назвале "Операција епски бијес"

Извор:
Танјуг
28.02.2026
10:19
Коментари:0
Пентагон је данас саопштио да су амерички напади на Иран који су јутрос отпочети названи "Операција епски бијес".
Израелски министар одбране Израел Кац рекао је раније данас да је Израел покренуо превентивни напад против Ирана како би уклонио пријетње по безбједност земље и да је у цијелој земљи проглашено ванредно стање.
Свијет
Оласио се Нетанјаху након напада
Извор је за CNN потврдио да је израелски напад на Иран био координисан са Сједињеним Америчким Државама.
Званичници Сједињених Америчких Држава су рекли да очекују да ће напад на Иран бити "далеко обимнији" од америчких удара прошлог јуна на иранска нуклеарна постројења.
Свијет
Експлозије одјекују Бахреином? Активиране сирене за узбуну, Катар затворио ваздушни простор
Амерички удари на Иран изводе се из ваздуха и са мора, рекао је амерички званичник за Ројтерс, а подсјећа Танјуг.
Најновије
Најчитаније
13
49
13
48
13
42
13
39
13
37
Тренутно на програму