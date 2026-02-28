Покренут и талас сајбер напада на Иран

Извор:
28.02.2026
Паралелно са израелским и америчким нападима на Иран, земљу је погодио и талас сајбер напада, јавља полузванична агенција Фарс.
Агенција наводи да је на мети било неколико великих иранских новинских агенција, које су "претрпјеле озбиљне поремећаје у раду", као и да су проблеми забиљежени и у функционисању неких широко коришћених мобилних апликација, преноси Тајмс оф Израел.
Израелски министар одбране Израел Кац рекао је раније да је Израел покренуо превентивни напад против Ирана како би уклонио пријетње по безбједност земље и да је у цијелој земљи проглашено ванредно стање.
Израел је назвао своју војну операцију против Ирана "Рик лава", а одлуку о називу донио је израелски премијер Бењамин Нетанјаху.
Техеран се спрема за одмазду након што је Израел данас покренуо напад на Иран, а одговор ће бити "разарајући", рекао је ирански званичник за Ројтерс.
