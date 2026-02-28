Logo
Покренут и талас сајбер напада на Иран

Извор:

Танјуг

28.02.2026

09:34

računar, haker, tehnologija
Фото: Pexels

Паралелно са израелским и америчким нападима на Иран, земљу је погодио и талас сајбер напада, јавља полузванична агенција Фарс.

Агенција наводи да је на мети било неколико великих иранских новинских агенција, које су "претрпјеле озбиљне поремећаје у раду", као и да су проблеми забиљежени и у функционисању неких широко коришћених мобилних апликација, преноси Тајмс оф Израел.

Доналд Трамп

Свијет

Трамп се обратио народу Ирана: ''Кад завршимо, преузмите своју владу''

Израелски министар одбране Израел Кац рекао је раније да је Израел покренуо превентивни напад против Ирана како би уклонио пријетње по безбједност земље и да је у цијелој земљи проглашено ванредно стање.

Израел је назвао своју војну операцију против Ирана "Рик лава", а одлуку о називу донио је израелски премијер Бењамин Нетанјаху.

Ајатолах Хамнеи

Свијет

Врховни вођа Ирана прије 27 дана упозорио шта ће се десити у случају рата

Техеран се спрема за одмазду након што је Израел данас покренуо напад на Иран, а одговор ће бити "разарајући", рекао је ирански званичник за Ројтерс.

Израел Иран

sajber napadi

