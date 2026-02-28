Огласила се Израелска војска: Из Ирана лансирани пројектили према Израелу!

28.02.2026
09:17
Израелска војска је управо објавила да је детектовала лансирање пројектила из Ирана према Израелу. Преносимо ово саопштење:
"Прије кратког времена ИДФ је идентификовао лансирање пројектила из Ирана према Израелу. Наши одбрамбени системи су оперативни, и пресрећу претњу. У последњих пар минута Команда је издала директиве превентиве директно на мобилне телефоне у релевантним подручјима", наводи се у саопштењу.
A short while ago, the IDF identified missiles launched from Iran toward Israel. — Israel Defense Forces (@IDF) February 28, 2026
Defensive systems are operating to intercept the threat. In the past few minutes, the Home Front Command has sent a precautionary directive directly to mobile phones in the relevant areas.
