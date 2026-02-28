Logo
Огласила се Израелска војска: Из Ирана лансирани пројектили према Израелу!

28.02.2026

09:17

Израел Иран напад
Фото: Tanjug/AP Photo

Израелска војска је управо објавила да је детектовала лансирање пројектила из Ирана према Израелу. Преносимо ово саопштење:

"Прије кратког времена ИДФ је идентификовао лансирање пројектила из Ирана према Израелу. Наши одбрамбени системи су оперативни, и пресрећу претњу. У последњих пар минута Команда је издала директиве превентиве директно на мобилне телефоне у релевантним подручјима", наводи се у саопштењу.

Најновија вијест

Свијет

Непотврђени извјештаји: Убијен Амир Хатами, министар одбране Ирана?

Иран Техеран напад

Свијет

Медији: Иран припрема противнапад!

Иран

Израел

Израел Иран

