Прво оглашавање Исламске револуционарне гарде након напада Израела и САД на Иран

Извор:

Телеграф

28.02.2026

10:09

Напад Израела на Техеран
Фото: Tanjug / AP /

Ирански корпус исламске револуционарне гарде огласио се након напада САД да покреће контранапад, наводи се у саопштењу које је објавила полузванична новинска агенција Тасним на Телеграму.

"Као одговор на непријатељски и криминални напад непријатеља на Исламску Републику Иран, почео је први широки талас ракетних и беспилотних напада Исламске Републике Иран на окупирану територију", наводи се у саопштењу.

Бењамин Нетанјаху-28092025

Свијет

Оласио се Нетанјаху након напада

Подсјетимо, војска Сједињених Америчких Држава планира нападе који ће трајати неколико дана, саопштила су два извора упозната са ситуацијом.

Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп рекао је у видеу који је објављен убрзо након почетка напада на Иран да америчке снаге предузимају "масовну и континуирану операцију", наглашавајући да су напади усмјерени на иранску војску. Амерички удари на Иран изводе се из ваздуха и са мора, изјавио је амерички званичник за Ројтерс.

Haker

Свијет

Покренут и талас сајбер напада на Иран

Израелски министар одбране Израел Кац рекао је раније да је Израел покренуо превентивни напад против Ирана како би уклонио пријетње по безбједност земље и да је у цијелој земљи проглашено ванредно стање.

