Прво оглашавање Исламске револуционарне гарде након напада Израела и САД на Иран

Ирански корпус исламске револуционарне гарде огласио се након напада САД да покреће контранапад, наводи се у саопштењу које је објавила полузванична новинска агенција Тасним на Телеграму.
"Као одговор на непријатељски и криминални напад непријатеља на Исламску Републику Иран, почео је први широки талас ракетних и беспилотних напада Исламске Републике Иран на окупирану територију", наводи се у саопштењу.
Подсјетимо, војска Сједињених Америчких Држава планира нападе који ће трајати неколико дана, саопштила су два извора упозната са ситуацијом.
Предсједник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп рекао је у видеу који је објављен убрзо након почетка напада на Иран да америчке снаге предузимају "масовну и континуирану операцију", наглашавајући да су напади усмјерени на иранску војску. Амерички удари на Иран изводе се из ваздуха и са мора, изјавио је амерички званичник за Ројтерс.
Израелски министар одбране Израел Кац рекао је раније да је Израел покренуо превентивни напад против Ирана како би уклонио пријетње по безбједност земље и да је у цијелој земљи проглашено ванредно стање.
