Врховни вођа Ирана прије 27 дана упозорио шта ће се десити у случају рата

Телеграф
28.02.2026
09:20
Прије само 27 дана дана је врховни вођа Ирана ајатолах Али Хамнеи послао страшно упозорење Американцима у случају рата, али је најавио и ко ће бити његов насљедник у случају евентуалног атентата на њега или на врховно руководство.
"Американци би требало да знају да ако овог пута започну рат, то ће бити регионални рат", рекао је Хамнеји током обраћања у Техерану поводом годишњице повратка имама Хомеинија у Иран и почетка прославе десетодневнице Фаџр, пренијела је почетком фебруара иранска новинска агенција Тасним.
Јутрос су почели израелски напади на Иран, којим су се прикључили и Американци. Од јутрос, сви причају овом опасном упозорењу.
Прије само 6 дана, вођа Ирана, ајатолах Али Каменеи, задужио високог безбједносног званичника Али Ларијани и још неколико блиских сарадника да обезбиједе стабилност државе у случају америчких или израелских напада, али и евентуалног атентата на њега или највише руководство. Како наводе високи ирански званичници, Хамнеи је истовремено успоставио систем насљедства са четири нивоа за кључне функције.
Конзервативни аналитичар Насер Имани, близак властима у Техерану, изјавио је у телефонском разговору за „Њујорк Тајмс“ да Хамнеи има дугогодишње повјерење у Лариџанија и да му се обратио у тренутку озбиљне војне и безбједносне кризе.
„Врховни вођа му потпуно вјерује. Сматра да је Лариџани права особа за овако осјетљив период, због његовог политичког искуства, аналитичког приступа и знања. Ослања се на његове процјене и савјете, а његова улога биће посебно значајна у случају рата“, рекао је Имани.
Према тврдњама шест високих званичника и припадника Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC), Хамнеи је унапријед одредио више нивоа насљедника за војне и политичке функције које су под његовом директном надлежношћу. Такође је наложио највишим функционерима да именују до четири потенцијалне замјене и делегирао овлашћења малом кругу повјерљивих људи, како би систем могао да функционише и у случају прекида комуникације или његове смрти.
Током 12-дневног сукоба са Израелом прошле године, док се налазио на сигурној локацији, Хамнеи је наводно одредио три могућа насљедника, чији идентитет није јавно објављен. Лариџани се, међутим, готово сигурно не налази међу њима, јер није високи шиитски вјерски ауторитет, што је кључни услов за ту функцију.
Ипак, Лариџани остаје један од најближих људи врховног вође и дио његовог најужег круга, заједно са главним војним савјетником, генерал-мајором Јахјом Рахимом Сафавијем, као и бригадним генералом Мохамедом Багером Галибафом, бившим командантом Револуционарне гарде и садашњим предсједником парламента.
Стручњак за Иран Вали Наср оцјењује да се Хамнеи суочава са реалном могућношћу атентата и рата. „Он очекује мучеништво и вјерује да мора да заштити систем који је изградио. Зато распоређује овлашћења и припрема државу за могуће сценарије, укључујући рат и процес сукцесије“, рекао је Наср.
Истовремено, иранске власти су још тада процијениле да су потенцијални амерички војни удари реална и непосредна пријетња, иако су дипломатски контакти и преговори о нуклеарном програму настављени. Према наводима извора, све оружане снаге стављене су у стање максималне приправности још почетком фебруара, а држава се припрема за снажан одговор.
Тада је најављено да ће у случају избијања сукоба, јединице специјалне полиције, обавјештајне службе и припадници милиције Басиџ бити распоређени широм већих градова. Њихов задатак биће контрола безбједносне ситуације, постављање контролних пунктова и спречавање могућих немира, као и идентификација потенцијалних оперативаца повезаних са страним обавјештајним службама.
