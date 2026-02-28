Logo
Ајатолах Хамнеи побјегао из Техерана?

28.02.2026

08:23

На овој фотографији коју је објавила званична веб страница канцеларије иранског врховног вође, врховни вођа ајатолах Али Хамнеи говори на састанку у Техерану, Иран, у суботу, 3. јануара 2026. године.
Фото: Office of the Iranian Supreme Leader

Врховни вођа Ирана, Ајатолах Хамнеи, није у Ирану, потврђено је Ројтерсу.

Ово је рекао неименовани ирански званичник.

Иран Техеран напад

Свијет

И Америка учествује у нападу на Иран?

Како преноси Скај њуз, ајатолах је "премјештен на сигурну локацију".

Иран Техеран напад

Свијет

Прве слике и снимци из Техерана: Густ дим оковао центар главног града!

Асошиејтед прес је јавио да је погођена локација у близини Хамнеијеве резиденције.

Подсјећамо, израелски министар одбране Израел Кац реако је да је Израел напао Иран с циљем, како они тврде, уклањања пријетњи по државу.

Најновија вијест

Свијет

Израел напао Иран: У Техерану одјекују експлозије

Широм Израела оглашавају се сирене за ваздушни опасност, а очекује се непосредан контра напад.

Како је саопштено из Министарства одбране, војна акција је покренута како би се неутрализовале непосредне опасности које пријете Израелу. Због рапидне ескалације ситуације, Кац је хитно прогласио посебно ванредно стање на нивоу цијеле државе.

