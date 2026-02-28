Ајатолах Хамнеи побјегао из Техерана?

Извор:
Врховни вођа Ирана, Ајатолах Хамнеи, није у Ирану, потврђено је Ројтерсу.
Ово је рекао неименовани ирански званичник.
Како преноси Скај њуз, ајатолах је "премјештен на сигурну локацију".
Асошиејтед прес је јавио да је погођена локација у близини Хамнеијеве резиденције.
Подсјећамо, израелски министар одбране Израел Кац реако је да је Израел напао Иран с циљем, како они тврде, уклањања пријетњи по државу.
Широм Израела оглашавају се сирене за ваздушни опасност, а очекује се непосредан контра напад.
Како је саопштено из Министарства одбране, војна акција је покренута како би се неутрализовале непосредне опасности које пријете Израелу. Због рапидне ескалације ситуације, Кац је хитно прогласио посебно ванредно стање на нивоу цијеле државе.
