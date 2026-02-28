Logo
Large banner

Камионџија из БиХ ухваћен са 20 килограма хероина

Извор:

АТВ

28.02.2026

07:57

Коментари:

0
Камионџија из БиХ ухваћен са 20 килограма хероина
Фото: cottonbro studio/Pexels

Држављанин БиХ ухапшен је након што је код њега пронађено 20 килограма хероина. Заједно са њим је ухапшен и Италијан из Бриндизија, који је „обезбјеђивао“ превоз дроге.

Како преносе италијански медији, на подручју Бриндизија јуче је заплијењено 20 килограма хероина, а акцију је спровела специјална јединица која дјелује при Гуардиа ди Финанза из Лећеа.

Најновија вијест

Свијет

Израел напао Иран: У Техерану одјекују експлозије

Том прилоком ухапшен је 53-годишњи држављанин Босне и Херцеговине и 43-годишњи Италијан. Против обојице су поднесене кривичне пријаве за трговину наркотицима.

Према реконструкцији истраге, Италија је био за воланом аутомобила који је ишао испред камиона којим је управљао држављанин Босне и Херцеговине. Претпоставља се да је Италијан вјероватно био у функцији подршке.

Након што су заустављени, припадници специјалне јединице су врло лако пронашли хероин, а осумњичени су одмах ухапшени и спроведени у затвор.

Аеродром

Свијет

Због креме за руке доживјела праву драму на аеродрому

Данас је одржано и саслушање пред истражним судијом Симонеом Оразијем. Више детаља биће познато наредних дана, јер се Истрага наставља ради утврђивања могуће дестинације хероинског товара. Иначе, ова запљена је једна од најзначајнијих икада извршених на територији Бриндизија, преносе Независне.

Подијели:

Тагови :

Италија

Дрога

Коментари (0)
Large banner

Прочитајте више

Свака четврта жена има ову болест: Мисле да је стрес, али је у питању нешто опасније

Здравље

Свака четврта жена има ову болест: Мисле да је стрес, али је у питању нешто опасније

3 ч

0
Евро паре новац

Свијет

Добио папрену казну: Држављанин БиХ варао са социјалном помоћи у Аустрији

10 ч

0
Зашто је паметно и данас чувати паре на ''старински'' начин - у књигама, теглама и испод душека?

Занимљивости

Зашто је паметно и данас чувати паре на ''старински'' начин - у књигама, теглама и испод душека?

3 ч

0
Жена се пење уз степенице

Здравље

Једноставна навика за дугорочно здравље: Ево зашто је важно користити степенице умјесто лифта

11 ч

0

Више из рубрике

Израел Иран напад

Свијет

Израел напао Иран: У Техерану одјекују експлозије

2 ч

0
Због креме за руке доживјела праву драму на аеродрому

Свијет

Због креме за руке доживјела праву драму на аеродрому

2 ч

0
Евро паре новац

Свијет

Добио папрену казну: Држављанин БиХ варао са социјалном помоћи у Аустрији

10 ч

0
Амерички предсједник Доналд Трамп се обратио Конгресу

Свијет

Трамп: Лутник ће свједочити пред конгресом о везама са Епстином

11 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

09

56

Петковић: БиХ - једина земља која слави почетак рата

09

55

Најљепше вијести у Српској

09

51

У саобраћајци погинуо младић (19) из Козарске Дубице

09

49

Ово је осумњичени за убиство Живка Бакића: Прво му пуцао у ноге, па га ''овјерио'' у главу

09

43

Оласио се Нетанјаху након напада

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner