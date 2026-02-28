Камионџија из БиХ ухваћен са 20 килограма хероина

Извор:
АТВ
28.02.2026
07:57
Коментари:0
Држављанин БиХ ухапшен је након што је код њега пронађено 20 килограма хероина. Заједно са њим је ухапшен и Италијан из Бриндизија, који је „обезбјеђивао“ превоз дроге.
Како преносе италијански медији, на подручју Бриндизија јуче је заплијењено 20 килограма хероина, а акцију је спровела специјална јединица која дјелује при Гуардиа ди Финанза из Лећеа.
Свијет
Израел напао Иран: У Техерану одјекују експлозије
Том прилоком ухапшен је 53-годишњи држављанин Босне и Херцеговине и 43-годишњи Италијан. Против обојице су поднесене кривичне пријаве за трговину наркотицима.
Према реконструкцији истраге, Италија је био за воланом аутомобила који је ишао испред камиона којим је управљао држављанин Босне и Херцеговине. Претпоставља се да је Италијан вјероватно био у функцији подршке.
Након што су заустављени, припадници специјалне јединице су врло лако пронашли хероин, а осумњичени су одмах ухапшени и спроведени у затвор.
Свијет
Због креме за руке доживјела праву драму на аеродрому
Данас је одржано и саслушање пред истражним судијом Симонеом Оразијем. Више детаља биће познато наредних дана, јер се Истрага наставља ради утврђивања могуће дестинације хероинског товара. Иначе, ова запљена је једна од најзначајнијих икада извршених на територији Бриндизија, преносе Независне.
Здравље
3 ч0
Свијет
10 ч0
Занимљивости
3 ч0
Здравље
11 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму