Свака четврта жена има ову болест: Мисле да је стрес, али је у питању нешто опасније

Извор:
Агенције
28.02.2026
06:45
Коментари:0
Хронична надутост, бол у доњем дијелу леђа и умор који не пролази ни послије одмора многе жене доживљавају као „нормалну појаву“. Тегобе се најчешће приписују стресу, хормонима или лошем сну. Ипак, иза тих наизглед безазлених симптома понекад се крије подмукла болест која годинама остаје неоткривена.
Специјалиста за женско здравље, др Нигат Ариф, која често гостује на ББЦ и ИТВ, упозорава да чак једна од четири жене са овим стањем никада не добије дијагнозу јер нема типичне симптоме. Болест се често открије случајно – током испитивања неплодности или других операција.
Љубав и секс
Психолог објашњава шта брак одржава јаким
Ријеч је о ендометриози, хроничном упалном обољењу које може захватити читав организам и трајати доживотно. Иако се најчешће повезује са болним и обилним менструацијама, то не мора увијек бити случај. Процјене показују да 20 до 25 одсто жена нема јасне симптоме. Овај облик, познат као тиха ендометриоза, може годинама утицати на плодност и изазивати упале без израженог бола.
Симптоми који могу указивати на проблем укључују:
хроничну надутост („ендо стомак“)·
исцрпљеност која не пролази
пробавне сметње.
Здравље
Шта се дешава у организму када престанемо конзумирати алкохол?
Ове тегобе се често погрешно тумаче као синдром иритабилног цријева, упала бешике, ишијас или истегнуће мишића.
Проблем је што се бол и нелагодност током менструације често сматрају „нормалним“. Због тога многе жене годинама трпе симптоме, а дијагноза ендометриозе у просјеку касни од четири до једанаест година. У том периоду болест може напредовати, изазвати хроничне упале, ожиљке и проблеме са плодношћу.
Здравље
13 ч0
Здравље
16 ч0
Здравље
16 ч0
Здравље
18 ч0
Најновије
Најчитаније
Тренутно на програму